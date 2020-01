“Pensé que me iba a apuñalar”: mujer sufre brutal ataque por presunto indigente

Una mujer del condado de Contra Costa denuncia que fue atacada violentamente por una persona indigente cuando salío a dar su caminata diaria en Martínez a principios de la semana pasada.

"No lloro fácilmente, pero esto definitivamente me hizo llorar", dijo Mary. "Tenía miedo de que me apuñalara o me matara".

Mary, de 65 años, estaba caminando el domingo cuando —asegura— un hombre indigente, que parecía estar discutiendo consigo mismo, comenzó a perseguirla sin ningún motivo.

"Entonces mis rodillas cedieron y me detuve e intenté protegerme", dijo. La mujer agregó que el hombre comenzó a golpearla en la espalda mientras intentaba proteger su cabeza.

"Estaba volviéndose loco gritando a toda velocidad", dijo la víctima. "Pensé con seguridad que me iba a apuñalar".

La policía de Martínez ahora está buscando al sospechoso, identificado como Gabriel Edi y que supuestamente había sido arrestado antes por cargos de drogas.

"Nos gustaría sacarlo de la calle y debería detenerlo para que responda por qué hizo esto", dijo Mike Estanol, del Departamento de Policía de Martínez. "Actualmente vive entre tres ciudades diferentes, Martínez, Pleasant Hill y el área de Concord".

Los asaltos a manos de indigentes que luchan con enfermedades mentales parecen ocurrir cada vez más a menudo. Los ataques han sido captados por la cámara en el sur de California y en el Área de la Bahía.

“Creo que debe haber ayuda. Estas personas necesitan ayuda. Hay que hacer algo para sacarlos de la calle ", dijo Mary.

Afortunadamente, algunos buenos samaritanos asustaron al atacante de Mary antes de que se lastimara gravemente, pero ella quiere que otros sean conscientes y estén en guardia. "Ten cuidado, sé consciente y supongo que no asumas que no irán a por ti", dijo.