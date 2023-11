Muere Rosalynn Carter, esposa del expresidente Jimmy Carter

Rosalynn Carter, esposa del expresidente estadounidense Jimmy Carter durante 77 años, murió el domingo 19 de noviembre a la edad de 96 años.

Carter tenía demencia, reveló su familia en mayo de 2023. La familia Carter anunció que falleció en la antigua casa de ella y su esposo en Plains, Georgia, la pequeña ciudad en la que ambos nacieron.

Jimmy Carter, que cumplió 99 años el 1 de octubre, permanece bajo cuidados paliativos en casa. Es el presidente más longevo de los 45 hombres que han ocupado el cargo.

Rosalynn Carter fue primera dama de 1977 a 1981 y siguió siendo una defensora de la atención médica, la salud mental y la importancia de los cuidadores familiares mucho después de dejar la Casa Blanca.

Rosalynn Carter se casó con Jimmy Carter el 7 de julio de 1946. En 2019, se convirtieron en la primera pareja casada por más tiempo en la historia de Estados Unidos después de superar a George H.W. Bush y Barbara Bush, quienes estuvieron casados durante 73 años.

Nacida como Eleanor Rosalynn Smith el 18 de agosto de 1927, llegó al mundo de la mano de la madre de Jimmy Carter, Lillian, una enfermera, en la casa de la familia Smith, según Associated Press.

Lillian llevó a su hijo de dos años a conocer a la recién nacida días después.

Casi un siglo después, los dos siguen unidos.

“Es una asociación total”, dijo el 39º presidente a The Associated Press durante una entrevista conjunta antes del 75º aniversario de bodas de la pareja en 2021.

Esa asociación oficial comenzó después de que los dos se casaron cuando Rosalynn tenía 18 años y Jimmy 20.

La pareja se mudó de Plains cuando Jimmy sirvió como oficial naval y Rosalynn como esposa militar, pero regresaron después de que James Earl Carter Sr., el padre de Jimmy, enfermó y murió en 1953.

Jimmy Carter renunció a la Marina de EEUU y administró el negocio de suministros agrícolas de su padre con Rosalynn, incorporando el cultivo de semillas de maní.

“Desarrollamos una asociación cuando trabajábamos en el negocio de suministros agrícolas y continuó cuando Jimmy se involucró en política”, dijo Rosalynn Carter a la AP en 2021. “Yo sabía más sobre el negocio que él sobre el papel. Él seguiría mis consejos sobre las cosas".

Rosalynn Carter hizo una vigorosa campaña a favor de su marido, primero durante su exitosa candidatura a gobernador de Georgia y luego durante las elecciones presidenciales de 1976, que Carter ganó de manera aplastante. Rosalynn Carter pasó a establecer el estándar para las primeras damas que trabajan en legislación clave y estableció su propia oficina en el ala este.

“Su increíble capacidad es tanto mirar un problema desde la necesidad de cambios de políticas como pensar en el individuo que vive al lado o en la calle y está luchando”, dijo recientemente Jennifer Olsen, quien dirige el Instituto Rosalynn Carter.

Después de perder la reelección en 1980, la pareja abrió el Centro Carter, una organización de derechos humanos en Atlanta que se esfuerza por promover la paz y la salud mundiales.

Rosalynn viajó mucho con su esposo para generar conciencia y desestigmatizar la salud mental.

También presionó a varias administraciones estadounidenses para que establecieran una oficina dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos dedicada exclusivamente a defender a quienes tienen relaciones de cuidado con sus seres queridos.

"La señora Carter señaló a menudo que sólo hay cuatro tipos de personas en este mundo: los que han sido cuidadores; los que actualmente son cuidadores, los que serán cuidadores y los que necesitarán cuidadores”, escribió su familia en un comunicado cuando anunciaron su diagnóstico de demencia en mayo.

"Estamos experimentando la alegría y los desafíos de este viaje".

Los Carter tienen cuatro hijos y 22 nietos y bisnietos.

Rosalynn Carter celebró su 96 cumpleaños en agosto con su esposo y su familia en su casa en Plains, una ciudad con menos de 1,000 residentes.

Marcó la ocasión soltando mariposas en el jardín de los Carter y disfrutando de un helado de mantequilla de maní en un guiño a la experiencia de ella y su esposo como agricultores de maní en Georgia.

Carter fue la segunda esposa presidencial de mayor edad en la historia de Estados Unidos, sólo detrás de Bess Truman, la esposa de Harry S. Truman, que tenía 97 años cuando murió en 1982.