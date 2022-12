Muere conductor de auto en accidente involucrado con un poste eléctrico

Más de 120 residentes se quedaron sin energía este domingo por la mañana después de un accidente que involucró un remolque, un automóvil y un poste de energía en plena intersección de la avenida 22 de Miami.

Estefanía Pérez, recuerda que salió "corriendo de la casa, corrí a la esquina y vi el auto en llamas. Vi que una grúa lo había destrozado. El poste grande y la caja explotaron y explotaron".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

El hijo de Pérez y un oficial ayudaron a controlar el tráfico, un video tomado en el lugar de los hechos muestra uno de los autos en llamas.

"Rezando para que no sea alguien que conozco en el auto porque no lo lograron", solo se decía en medio del pánico una de las testigos del incidente.

Uno de los conductores murió en la escena. Pero un vecino que pidió no estar en cámara dice que ha estado trabajando con la ciudad durante años para tratar de solucionar el problema de velocidad en la avenida 22 de Miami.

"He intentado trabajar con la ciudad para que hicieran el mismo tráfico calmado que hicieron al sur de Coral Way, donde lo redujeron a un solo carril. Les he pedido que pase eso entre Coral Way y la calle 8 y no se mueven. Estas cosas podrían prevenirse", remarca.

Una madre que ha vivido durante diez años en la zona dice que esto siempre ha sido un problema.

"Me he despertado con coches volcados y gases de escape en la carretera", recuerda Meghan Goicouria, quien agrega, "vivo justo en la esquina y lo mantengo cerrado porque tenemos tres hijos ... ahora tenemos una muerte y es como una bomba de relojería".

Las autoridades han dicho que la causa del accidente sigue bajo investigación.