Insólito: se sube a una antena de telefonía, la apaga y cuando baja, lo arrestan

MIAMI - La policía de Miami informó que un hombre identificado como Richard Smith, de 38 años, se subió sin autorización a una antena de telefonía celular ubicada en un área de Allapattah, la apagó y se mantuvo en la torre durante horas, antes de bajar y ser detenido este miércoles en la mañana.

La policia de Miami, que se mantuvo en comunicación y negociando con Smith, dijo que él se habría hecho pasar por trabajador de T-Mobile para escalar en la torre.

El incidente obligó al cierre temporal de un tramo de la calle noroeste (NW) 29 entre las avenidas NW 12 a la NW 14.

Los bomberos de Miami, que estuvieron presentes junto a la policía, trasladaron a su equipo técnico de rescate.

Foto policial de Richard Smith.

De acuerdo con información recogida desde el lugar, Smith habría desconectado la fuente principal de energía de la antena y aparentemente todo en la torre se mantuvo apagado.

Las autoridades creen que Smith se habría subido a la antena entre la 1:00 a.m. y la 5:00 a.m.

Según la información preliminar, un supervisor de T-Mobile alertó a un trabajador que tenían una torre apagada aproximadamente a las 5:00 a.m. El trabajador luego se movió hasta la antena alrededor de las 6:00 a.m. vio que había sido apagada manualmente y observó a Smith, quien le habría dado los buenos días. En ese momento llamó a la policía.

Agentes llegaron al lugar aproximadamente a las 7:00 a.m. e intentaron bajar a Smith, quien supuestamente les habría contestado: "No, aún no he terminado de trabajar".

Smith se mantuvo en la antena durante horas y las calles en el sector permanecieron cerradas, hasta que decidió bajar luego de que estuviera en contacto con los negociadores de la policía.

Richard Smith, residente de Orange City, fue detenido y arrestado por cargos que incluyen allanamiento ilegal y daño criminal.

Las autoridades no saben por qué decidió escalar la torre, pero dijeron que parece tener experiencia en escalar o trabajar con torres de telefonía celular debido a la forma en que se movía.

Según el informe de arresto, Smith causó daños que totalizan entre $100,000 y $500,000 y "provocó una amplia interrupción del servicio celular para los clientes hasta que los daños puedan ser reparados".