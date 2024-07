“Se cayó en mis brazos”: matan a puñaladas a padre mexicano tras celebrar el cumpleaños de su esposa

NUEVA YORK -- Un joven padre mexicano murió luego de ser apuñalado por dos sospechosos el martes en Manhattan, dijo la Policía de la Ciudad de Nueva York. La tragedia ocurrió luego de la celebración del cumpleaños de su esposa y en el restaurante donde recién había conocido a los presuntos atacantes.

La tragedia ocurrió a eso de las 2:57 a. m. del martes 2 de julio cerca de Saint Nicholas Avenue y West 185 Street donde los oficiales encontraron a Mateo Solís, de 20 años, con la puñalada en la espalda. Los presuntos asesinos lo habrían esperado fuera del negocio para acabar con la vida del padre de dos hijos.

“Ellos estaban esperando afuera de la puerta, entonces cuando halé a mi esposo le dije vámonos, porque empujó a uno de ellos, cuando volteamos para cruzar la calle lo apuntalaron. Lo apuñalaron por la espalda, cruzamos la calle y lo último que me dijo es que lo habían apuñalado y se cayó en mis brazos", dijo María Muñoz, esposa de la víctima.

Los paramédicos transportaron a la víctima al hospital NYC Health and Hospitals/Harlem en condición estable. Sin embargo, Solís luego falleció debido a las heridas.

La policía tiene los videos de seguridad de dos establecimientos del área y se prepara para publicar las fotos de los sospechosos, que lo atacaron sin justificación, y estaban borrachos. Según la esposa lo único es que no les quiso pagar la cuenta de lo que habían bebido en el restaurante.

“Esos muchachos se acercaron con su bandeja de cuenta de ellos, se la dieron a mi esposo y él dijo yo no voy a pagar esa cuenta, entonces él se los regresó, no se los aventó ni les dijo nada”, agregó Muñoz.

Mateo trabajaba con sus hermanos en camiones de comida. Se dedicaba a trabajar para ayudarle a su mamá en México y poder sostener a su esposa y sus dos pequeños.

“Le han quitado el padre a mis dos niños. Lo único que queremos es justicia, que no se quede así, porque me he quedado sola”, expresó Muñoz.

Hasta el momento no se han reportado arrestos.

Si tiene información puede llamar confidencialmente al 1-888-57-PISTA.