La acusan de asesinar su bebé de solo 2 meses

SAN DIEGO- Este martes, la madre sospechosa de provocarle la muerta a su hija menor de dos meses dentro de su departamento en San Diego, el pasado 16 de octubre, compareció en corte.

Ante un juez, Christine Aracelli Mendoza se declaró no culpable de la muerte de su hija de dos meses de nacida.

Un vecino de la acusada, contó como días antes de la muerte de la pequeña, Sophia Mendoza, supuestamente fue testigo de las múltiples ocasiones en que oficiales de la policía llegaron a tocar la puerta de la sospechosa.

De acuerdo a un reporte policial, la menor fue encontrada muerta con heridas, dentro de un apartamento de Mission Valley, el domingo 16 de octubre por la mañana.

“Yo no la conocí ‘personally’ pero la vi caminando con su bebé de vez en cuando. Yo la vi con su bebé como dos veces. Me dijeron que ha vivido aquí por unos dos o tres meses no se si cuando tuvo su bebé se movieron aquí”, dijo Yesenia Stapleton, vecina de la acusada.

Stapleton es residente de los departamentos IMT en Mission Valley, y vive a solo pasos del apartamento donde sucedió la tragedia.

Ella contó como en pocas ocasiones, cruzó camino con la acusada.

“Siempre estaba sola con su bebé y su cara, pensaba que estaba deprimida”, dijo Stapleton.

Otro vecino que vive justo enfrente de la familia dijo como en repetidas ocasiones la policía visitó el departamento, en una ocasión, para escoltar a un hombre que sacaba sus pertenencias de la unidad.

De acuerdo a registros legales, se le acusa a la mujer de 35 años de asesinato y asalto a un menor con fuerza suficiente para provocar la muerte. Ella podría enfrentar 25 años a vida en prisión.

“Fui al trabajo llorando todos los días. Lo bebés son muy inocentes no pueden hablar no se pueden proteger no tienen nada. Ellos dependen de la mamá”, dijo Stapleton.

Stapleton también es madre de un menor de 8 meses y contó como la invade el sentimiento solo de pensar que una menor indefensa fue asesinada cerca de su hogar.

Documentos legales revelaron que en el 2009, Mendoza cometió un crimen al resistir o disuadir a un funcionario ejecutivo. Además, en el 2017, fue encontrada culpable de una agresión con posibilidad de provocar heridas graves.

TELEMUNDO 20 contactó a la policía de San Diego para confirmar si oficiales visitaron en repetidas ocasiones, la unidad donde vivía Mendoza junto con su hija, pero se negaron en dar comentario ya que la investigación sigue en marcha.