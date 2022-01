Autoridades: madre amenaza con llevar “armas cargadas” si junta escolar exige mascarillas en escuela de sus hijos

Una mujer amenazó con llevar armas a la escuela de sus hijos si la junta escolar de un condado en Virginia exigía que los niños usaran mascarillas en los planteles, informaron las autoridades.

“Llevaré cada una de las pistolas cargadas y listas”, dijo Amelia Ruffner King, de 42 años, el jueves durante la reunión de la Junta de Escuelas Públicas del condado Page.

King fue acusada el viernes por hacer amenazas orales mientras se encontraba en propiedad escolar, indicó la policía de la localidad de Luray en una publicación en las redes sociales. La mujer fue liberada tras pagar una fianza de $5,000.

La junta escolar del condado Page se reunió el jueves para discutir las medidas de mitigación contra COVID-19 en los centros educativos, después de que el recién inaugurado gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, emitiera un decreto que levanta el mandato de uso de mascarillas en las instalaciones escolares.

La medida, que fue dada a conocer horas después de la investidura y que establece que los padres pueden decidir si sus hijos llevan cubrebocas o no, ha creado reacciones mixtas entre los representantes y entre los mismos distritos escolares.

La orden entra en vigor el lunes.

King le dijo a la junta escolar que sus hijos no llevarían mascarillas a la escuela. “Mis hijos no vendrán a la escuela el lunes con un cubrebocas. Eso no va a pasar. Y traeré todas las armas cargadas y listas”.

Entonces un funcionario la interrumpe y le indica a King que su tiempo se ha acabó. “Los veré a todos el lunes”, anuncia King antes de retirarse del pódium.

El distrito escolar del condado Page dijo que estaría aumentando la presencia policial en los planteles en el área de Luray el lunes y afirmó que no se toma este tipo de declaraciones “a la ligera”, según un comunicado el viernes.

“No solo estos comentarios van en contra de todo lo que queremos modelar para nuestros estudiantes, van contra la naturaleza misma de como como comunidad debemos interactuar”, se lee en el mensaje.