“Sacrificó su vida”: madre de cinco muere tras intentar rescatar a sus hijos de un incendio

Un incendio ocurrido el viernes en una casa ubicada en Alhambra, California, dejó ocho personas heridas. Entre las víctimas se encontraba Llenny Vázquez, madre de cinco, quien falleció tras tratar de salvar a sus hijos.

Su esposo, Carlos Méndez, dijo que su esposa, de 40 años, es una heroína que dio la vida por su familia. “Si no hubiera sido por ella, mis hijos habrían muerto”, dijo Carlos. “Ella no pensó en sí misma, sólo pensó en salvarlos”.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 a.m. en el edificio de dos pisos ubicado en la cuadra 300 de North Electric Avenue.

Carlos, junto a sus dos hijos de 19 y 9 años, lograron salir de la casa cuando estalló el incendio. Más adelante, el hombre regresó para tratar de salvar a su esposa y a sus otros tres hijos de 12, 10 y 7 años .

“Ella sacrificó su vida por mis hijas, ella se tragó todo el humo que yo me debí haber tragado porque yo le juré a ella que la iba a proteger toda la vida”, dijo Carlos.

Llenny murió en el hospital un día después del incidente.

Carlos asegura que mientras su esposa estaba en el hospital no la dejaron visitarla y no se pudo despedir.

“No, no pude, y me robaron ese derecho, me lo quitaron. Ese remordimiento me lo voy a llevar toda la vida”, dijo entre lágrimas.

Carlos recuerda a Llenny como el motor de su familia. “Para ella no había día triste, aunque ella estuviera triste nunca lo mostraba porque ella era pura vida”, asegura Carlos.

Vecinos donaron ropa para la familia que lo perdió todo durante el incendio. Ahora se están quedando con familiares.

Tres hijos siguen hospitalizados en condición crítica, pero desde este lunes ya habían sido retirados del respirador artificial.