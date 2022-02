Masacre de Parkland: retrasan fecha de inicio de juicio del Nikolas Cruz

MIAMI - La jueza que preside el juicio contra el asesino confeso de la masacre en la escuela de Parkland, Marjory Stoneman Douglas, dijo que no tenía más remedio que retrasar la selección del jurado hasta al menos la primera semana de abril.

La jueza Elizabeth Scherer dijo en una audiencia que tuvo lugar este miércoles que la selección del jurado en el juicio de Nikolas Cruz, que estaba programada para comenzar el 21 de febrero, se retrasará luego que los fiscales aseguraran que necesitan más tiempo para prepararse.

Los fiscales dijeron que la demora es necesaria porque la defensa recientemente comenzó a enviar pruebas en las que sus expertos se basarán para argumentar que Cruz no debería recibir la pena de muerte en relación a su participación en el tiroteo del 14 de febrero de 2018 en una secundaria del condado de Broward donde 17 murieron y otras 17 resultaron heridas.

Esos informes deben ser revisados ​​por expertos estatales y luego los fiscales pueden deponer a los expertos de la defensa, algo que el estado argumenta que debe hacer antes de la selección del jurado.

La fecha de inicio del 21 de febrero era demasiado pronto, dijeron los fiscales en su moción. "No creo que tenga más remedio que retrasar este juicio", dijo Scherer. "Me inclino a dar más tiempo, pero no mucho".

Scherer dijo que buscaría comenzar la selección del jurado en la primera semana de abril, pero no se fijó una fecha específica.

Cruz, de 23 años, se declaró culpable en el pasado mes de octubre de 17 asesinatos y 17 intentos de asesinato, pero un jurado decidirá si es ejecutado o recibe cadena perpetua sin libertad condicional.

Los 12 miembros del jurado deben estar de acuerdo para que el ex alumno de la escuela Marjory Stoneman Douglas reciba una sentencia de muerte. Se espera que el juicio dure al menos dos meses.