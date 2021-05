Jueza ordena al Departamento de Justicia difundir memo de Trump

WASHINGTON — Una jueza federal ordenó que se difunda un memorándum legal que el Departamento de Justicia preparó para el entonces titular de la dependencia William Barr antes de que diera a conocer su conclusión de que el entonces presidente Donald Trump no había obstruido a la justicia durante la investigación de sus nexos con Rusia.

El Departamento de Justicia se había rehusado a entregar el memo del 24 de marzo de 2019 a un grupo de transparencia gubernamental que lo había solicitado bajo la Ley de Libertad a la Información, señalando que el documento representaba la recomendación privada de abogados y fue redactado antes de que se tomara cualquier decisión formal, por lo que estaba exento de la ley de registros públicos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Sin embargo, la jueza federal Amy Berman Jackson, en una dura reprimenda a Barr, dijo que el Departamento de Justicia había ensombrecido “el verdadero propósito del memorándum” al retener el documento.

La jueza indicó que el memo de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia contenía “recomendaciones estratégicas y no legales” y que tanto el redactor como el receptor ya tenían claro que Trump no sería procesado. A pesar de que las agencias del gobierno pueden abstenerse de revelar documentos que detallen deliberaciones internas antes de que se tome una decisión, esa protección no aplica en este caso debido a que ya se había llegado a una conclusión, escribió la jueza.

“En otras palabras, la revisión del documento revela que el secretario de Justicia no participó en su momento en la toma de decisiones sobre si el presidente debería ser acusado de obstrucción de la justicia; el hecho de que no sería procesado era obvio”, dijo Jackson en su orden con fecha del lunes.

La decisión de Barr y otros altos funcionarios del Departamento de Justicia de no procesar a Trump por obstrucción, a pesar de que el fiscal especial Robert Mueller y su equipo no habían llegado a esa conclusión, fue un momento significativo que el presidente presumió como su reivindicación.