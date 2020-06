Captan en cámara agresión a un juez por el uso de una mascarilla

SAN ANTONIO, TEXAS – El hombre acusado de manotear al Juez del Condado Bexar durante un altercado por el uso de una mascarilla no enfrentará cargos penales a raíz del incidente, confirmó el Fiscal de Distrito.

Terry Toller, de 47 años, se entregó a las autoridades este jueves por la mañana y enfrentaba un cargo de agresión contra un oficial, considerado un delito grave en segundo grado.

Sin embargo, la fiscalía dijo que el cargo fue rechazado a petición del mismo juez Nelson Wolff y Toller solamente recibió una infracción por conducta imprudente por lenguaje obsceno en un espacio público, calificado como un delito menor de clase C.

El incidente sucedió la tarde de este miércoles cuando el sospechoso estaba de compras en una sucursal de Lowe’s, ubicada entre la Interestatal 10 y Callaghan Road, sin cumplir con la orden que exige usar una mascarilla en una entidad comercial para mitigar la propagación del COVID-19.

Un empleado de la tienda habría pedido a Toller que se cubriera la nariz y la boca, pero él supuestamente enfureció y comenzó a insultar al trabajador.

El juez Nelson Wolff presenció el incidente y se acercó para entregarle al cliente un folleto que explica la importancia de usar un tapabocas; sin embargo, el sospechoso lanzó una manotada, tirando el papel de la mano del juez Wolff.

Las cámaras de vigilancia de la tienda grabaron el incidente y poco después, el video fue difundido a los medios de comunicación para tratar de identificar al hombre.

" Llamé al Fiscal de Distrito temprano esta mañana y le dije que no quería presentar ningún tipo de denuncia penal contra el Sr. Toller", declaró el juez Wolff. "No quería que esto fuera una distracción de nuestro enfoque principal de exigir a las empresas que los clientes usen mascarillas y continuar garantizando la salud y la seguridad de todos en nuestra comunidad. Estamos experimentando un aumento drástico en casos y hospitalizaciones y tengo entendido que esos números aumentarán exponencialmente hoy. No necesitamos distracciones de nuestra misión para asegurarnos de que este virus no continúe propagándose dentro de nuestra comunidad".

En caso de ser encontrado culpable, Toller enfrentaría una multa de hasta $500.