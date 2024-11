Juez de NY retrasa decisión sobre si anular o no el veredicto de Trump

NUEVA YORK - Un juez no decidirá este martes si revoca la condena del presidente electo Donald Trump en su caso de pago por silencio debido a un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la inmunidad presidencial.

El juez de Nueva York Juan M. Merchán, que presidió el histórico juicio de Trump, debía decidir si desestimaba el veredicto del jurado y ordenaba un nuevo juicio, o incluso desestimar los cargos por completo. También se esperaba que el fallo del juez hablara sobre si el ex y ahora futuro comandante en jefe será sentenciado el próximo 26 de noviembre.

El equipo de Trump quiere que se desestime el caso. La fiscalía dice que necesita tiempo para evaluar los próximos pasos. El tribunal les ha concedido un plazo de una semana para comunicar su posición, según la correspondencia entre las partes.

No está claro por qué la fiscalía hizo la solicitud el día que el juez debía tomar la decisión.

“En consecuencia, el pueblo solicita respetuosamente que el Tribunal aplace las próximas fechas programadas para darle tiempo al Pueblo para evaluar estos acontecimientos recientes, y fije el 19 de noviembre de 2024 como fecha límite para que el Pueblo informe al Tribunal sobre nuestra opinión sobre las medidas apropiadas”. decía el papeleo.

Trump recuperó la Casa Blanca hace una semana, pero la cuestión legal se refiere a su condición de expresidente, no de presidente inminente.

Un jurado condenó a Trump en mayo por falsificar registros comerciales relacionados con un pago de 130,000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels en 2016. El pago fue para comprar su silencio sobre las afirmaciones de que tuvo relaciones sexuales con Trump.

Trump dice que no lo hicieron, niega haber actuado mal y sostiene que el procesamiento fue una táctica política destinada a dañar su última campaña.

Poco más de un mes después del veredicto, la Corte Suprema dictaminó que los ex presidentes no pueden ser procesados ​​por acciones que tomaron mientras gobernaban el país, y los fiscales no pueden citar esas acciones ni siquiera para reforzar un caso centrado en asuntos puramente personales. conducta.

Los abogados de Trump citaron el fallo para argumentar que el jurado que pidió silencio obtuvo algunas pruebas que no debería tener, como el formulario de declaración financiera presidencial de Trump y el testimonio de algunos asesores de la Casa Blanca.

Los fiscales no estuvieron de acuerdo y dijeron que la evidencia en cuestión era sólo “una porción” de su caso.

La condena penal de Trump fue la primera para cualquier expresidente. Dejó al mandatario de 78 años enfrentando la posibilidad de recibir castigos que van desde una multa o libertad condicional y hasta cuatro años de prisión.

El caso se centró en cómo Trump justificó el reembolso a su abogado personal del pago a Daniels.

El abogado, Michael Cohen, adelantó el dinero. Posteriormente lo recuperó mediante una serie de pagos que la empresa de Trump registró como gastos legales. Trump, para entonces en la Casa Blanca, firmó él mismo la mayoría de los cheques.

Los fiscales dijeron que la designación tenía como objetivo encubrir el verdadero propósito de los pagos y ayudar a encubrir un esfuerzo más amplio para evitar que los votantes escuchen afirmaciones poco halagadoras sobre el republicano durante su primera campaña.

Trump dijo que a Cohen se le pagó legítimamente por sus servicios legales y que la historia de Daniels fue suprimida para evitar avergonzar a la familia de Trump, no para influir en el electorado.

Trump era un ciudadano privado (hacía campaña para presidente, pero no fue elegido ni juró) cuando Cohen le pagó a Daniels en octubre de 2016. Era presidente cuando Cohen recibió el reembolso, y Cohen testificó que discutieron el acuerdo de pago en la Oficina Oval.

Trump ha estado luchando durante meses para revocar el veredicto y ahora podría intentar aprovechar su condición de presidente electo. Aunque fue juzgado como un ciudadano privado, su próximo regreso a la Casa Blanca podría impulsar a un tribunal a intervenir y evitar el espectáculo sin precedentes de sentenciar a un ex y futuro presidente.

Si bien instó a Merchan a rechazar la condena, Trump también ha estado tratando de llevar el caso a un tribunal federal. Antes de las elecciones, un juez federal dijo repetidamente que no a la medida, pero Trump apeló.