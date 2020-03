Investigan presunto caso de COVID-19 en Laredo

LAREDO- La ciudad de Laredo informó el lunes sobre un presunto caso del novel coronavirus COVID-19.

Una prueba fue enviada a San Antonio para ser confirmada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Conforme a la ciudad de Laredo, oficiales esperan obtener resultados para la tarde del martes.

Hasta el momento, no hay casos confirmados de COVID-19 en Laredo.

Por lo pronto, autoridades exhortaron a la comunidad de continuar practicando buenos hábitos de higiene, evitar lugares concurridos y permanecer en la casa.

Además, afirmaron que no hay escasez de productos en los supermercados, pues están siendo abastecidos diariamente. No obstante, la ciudad dijo que no hagan compras de pánico, solamente consuman lo que regularmente compran.

De tener alguna pregunta, puedes comunicarte con el Departamento de Salud de Laredo al 956-795-4954.