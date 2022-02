Acusado de embestida mortal durante desfile en Wisconsin se declara no culpable

WAUKESHA, Wisconsin — Un hombre de Milwaukee acusado de matar a seis personas y herir a decenas más cuando conducía una camioneta durante un desfile navideño en Waukesha se declaró no culpable el viernes de decenas de cargos penales.

Darrell Brooks Jr., de 39 años, se declaró no culpable de 77 cargos, incluidos seis cargos de homicidio y múltiples cargos de imprudencia temeraria, durante una comparecencia ante el tribunal que duró menos de cinco minutos. Los abogados de Brooks solicitaron un cambio de jurisdicción en el caso el jueves, pero no está claro cuándo se considerará esa moción.

Mientras tanto, Brooks Jr. sigue encarcelado con una fianza de $5 millones.

El mes pasado, el comisionado de la corte, Kevin Costello, dijo que los fiscales habían presentado pruebas “amplias” para demostrar que Brooks Jr. probablemente cometió delitos graves y ordenó que fuera juzgado.

Durante la audiencia preliminar, el detective de policía Thomas Casey testificó que él y otros oficiales le gritaron a Brooks Jr. que se detuviera mientras conducía la camioneta durante el desfile en el centro de Waukesha el 21 de noviembre.

Casey describió cómo el vehículo cruzó la calle en zigzag durante cuadras, chocando con los manifestantes por detrás y atropellándolos. Comentó que Brooks Jr. hirió a 61 personas, incluidas las seis que mató.

La abogada de Brooks Jr., la defensora pública Anna Kees, sostuvo que no podía desviarse de la ruta del desfile porque las calles laterales estaban bloqueadas y llenas de espectadores. También notó que él les dijo a los detectives que no tenía la intención de matar a nadie y que no se atrevió a mirar cuando los detectives le mostraron fotos de la matanza.