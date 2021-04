SAN ANTONIO - El gobernador Greg Abbott, de Texas, aseguró en una rueda de prensa este miércoles que los menores migrantes alojados en un albergue temporal en San Antonio han sufrido agresiones sexuales.

Abbott indicó que la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas y el Departamento de Servicios Familiares y Protección de Texas recibió varias denuncias anónimas esta mañana sobre supuestos abusos a los que han sido sujetos los menores migrantes en el Coliseo Freeman.

La Oficina del Alguacil del Condado Bexar desplegó a varios oficiales al albergue temporal tras recibir información sobre una agresión sexual, confirmó el portavoz Johnny García.

El gobernador Abbott declaró que los menores han sido agredidos sexualmente, algunos no han recibido alimentos, aquellos contagiados con COVID-19 no están siendo separados de quienes se están sanos, y que no hay personal suficiente para atenderlos.

Hasta este miércoles, 7 de abril, alrededor de 1,600 menores migrantes se encontraban alojados en el Coliseo Freeman, de acuerdo a Caridades Católicas, organización que está asistiendo con el cuidado de los niños. La capacidad máxima del albergue temporal es de 2,300, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

No obstante, Abbott dijo que el número de menores sobrepasaba la cantidad permitida bajo la ley.

"La administración Biden debe cerrar inmediatamente esta instalación", exigió Abbott, añadiendo que el gobierno federal necesita transferir a los menores a otros centros para "garantizar su seguridad".

El Departamento de Seguridad Pública de Texas y los Texas Ranges habrían abierto una investigación inmediata con relación a las denuncias.

"Esta instalación es una pesadilla", precisó el gobernador Abbott, aunque no entró a recorrer el centro.

Tras las declaraciones del gobernador Abbott, la comisionada Rebeca Clay Flores, del Precinto 1 del condado Bexar, negó que los menores migrantes estén sufriendo abusos en el Coliseo Freeman.

"He visitado la instalación como una funcionaria electa y después por separado en mi tiempo libre, los fines de semana, con mi iglesia como voluntaria", declaró la comisionada Clay Flores. "Puedo decirles sobre las condiciones que he hablado directamente con muchos de los maravillosos, hermosos jóvenes en esta instalación. Ellos reciben tres comidas al día, más dos meriendas. El gobierno federal ha contratado a tres servicios de comida locales. Las condiciones son sanitarias y buenas".

La comisionada Clay Flores agregó que los menores, voluntarios, cualquier persona que entra al albergue temporal es sujeta a una prueba de COVID-19, y los niños que arrojan positivo son separados del resto de inmediato.

Por su parte, el alcalde Ron Nirenberg, de San Antonio, dijo que "estas acusaciones sobre la operación federal son perturbadoras si son ciertas, y se justifica una investigación exhaustiva".

Las autoridades federales han habilitado múltiples albergues temporales en diferentes puntos de Texas para transferir a los migrantes indocumentados y aliviar la sobrepoblación en los centros de procesamiento.

Esta es una noticia en desarrollo. Por favor regresa para próximas actualizaciones.