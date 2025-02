Gobierno de Trump quiere prohibir la compra de comida chatarra con cupones del gobierno

La idea de prohibir las bebidas azucaradas, las golosinas y más del programa federal que ayuda a las familias de bajos ingresos a costear alimentos nutritivos se ha intentado antes, pero pronto podría recibir un impulso del nuevo gobierno de Trump.

Robert F. Kennedy Jr., recién confirmado como secretario de Salud, y Brooke Rollins, la nueva secretaria de Agricultura, han señalado que están a favor de eliminar tales golosinas del SNAP, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

Kennedy ha sido el más vocal, pidiendo al gobierno que ya no permita que el programa de casi $113,000 millones de dólares que atiende a casi 42 millones de estadounidenses pague por “refrescos o alimentos procesados”.

“El único lugar donde diría que realmente necesitamos cambiar la política es en el programa SNAP y los cupones de alimentos y en los almuerzos escolares”, dijo Kennedy a la presentadora de Fox News, Laura Ingraham, la semana pasada. “Ahí, el gobierno federal en muchos casos está pagando por ello. Y no deberíamos estar subsidiando para que las personas coman veneno”.

En una de sus primeras entrevistas después de ser confirmada, Rollins indicó que espera trabajar con Kennedy en el tema.

“Cuando un contribuyente está aportando dinero al SNAP, ¿están de acuerdo con que usemos sus dólares de impuestos para dar alimentos realmente malos y bebidas azucaradas a niños que quizás necesiten algo más nutritivo?”, comentó Rollins. “Estas son todas preguntas masivas que vamos a estar planteando y trabajando en los próximos meses y años”.

Pero eliminar ciertos alimentos del SNAP —que se gestiona a través de cupones para alimentos— no es tan simple como parece.

El programa es administrado por el Departamento de Agricultura (USDA), no por el Departamento de Salud (HHS), y se gestiona a través de los estados de forma individual. Está autorizado por la Ley Federal de Alimentos y Nutrición de 2008, que dice que los beneficios del SNAP pueden usarse para “cualquier alimento o producto alimenticio destinado al consumo humano”, excepto alcohol, tabaco y alimentos calientes, incluidos aquellos preparados para consumo inmediato.

Excluir cualquier alimento requeriría que el Congreso cambiara la ley —o que los estados obtuvieran exenciones que les permitieran restringir las compras—, explicó Katie Bergh, analista de políticas senior del Centro de Prioridades de Presupuesto y Políticas, un grupo de investigación no partidista. En los últimos 20 años, legisladores en varios estados han propuesto detener el uso del SNAP para pagar por agua embotellada, refrescos, papas fritas, helados, pasteles decorados y “carnes de lujo” como el filete.

El presidente Donald Trump firmó el jueves un memorando que busca imponer aranceles comerciales "justos y recíprocos", incluidos los aliados de larga data.

“Ninguna de esas solicitudes ha sido aprobada con presidentes republicanos o demócratas”, dijo Bergh.

En el pasado, funcionarios del Departamento de Agricultura rechazaron las exenciones, diciendo en un documento de 2007 que no existen estándares claros para definir los alimentos “como buenos o malos, o saludables o no saludables”. Además, la agencia dijo que las restricciones serían difíciles de implementar, complicadas y costosas. Y podrían no cambiar las compras de alimentos de los beneficiarios ni reducir condiciones como la obesidad.

Activistas contra el hambre señalan investigaciones que muestran que los beneficiarios del SNAP no son más propensos que otros estadounidenses de bajos ingresos a comprar bebidas azucaradas o snacks. Y dicen que limitar las opciones alimenticias socava la autonomía y la dignidad de las personas que reciben, en promedio, alrededor de $187 dólares al mes (unos $6.16 dólares al día), según las cifras más recientes.

“Esto es solo otra forma de recortar beneficios”, dijo Gina Plata-Nino, subdirectora del Centro de Investigación y Acción Alimentaria, un grupo de defensa sin fines de lucro. “Es como, ¿cómo restringimos más a las personas? ¿Cómo las estigmatizamos más?”.

Hay proyectos de ley pendientes en el Congreso y en varios estados para restringir los beneficios del SNAP para pagar refrescos, dulces y otros artículos.

El legislador Josh Breechan, republicano de Oklahoma, patrocinó la Ley SNAP Sano.

“Si alguien quiere comprar comida chatarra con su propio dinero, eso depende de ellos”, dijo el legislador. “Pero lo que estamos diciendo es: No le pidas al contribuyente que pague por ello y luego también esperes que el contribuyente asuma el costo de las consecuencias de salud resultantes”.

Una usuaria de SNAP dijo que usa su beneficio mensual de $291 dólares para comprar necesidades como carne, aceite, leche y café. Martina Santos, de 66 años, de la ciudad de Nueva York, complementa esos alimentos con verduras y frutas frescas de una despensa administrada por la campaña contra el hambre West Side Campaign Against Hunger, donde también es voluntaria. Debido a que tiene diabetes y otras condiciones de salud, dijo que entiende la importancia de usar los beneficios solo para opciones nutritivas.

“Para mí, el SNAP se debe usar para alimentos saludables para que las personas eviten todas las enfermedades que están teniendo en este momento: obesidad, diabetes, hipertensión”, dijo Santos.

El presidente dijo que Trump debe decidir entre seguir fortaleciendo a la clase trabajadora o favorecer a los ricos y a las grandes empresas.

En Kansas y en otros lugares, los proyectos de ley que prohibirían los refrescos y los dulces destacan algunos de los desafíos de tales cambios.

Varios proyectos de ley pendientes buscan evitar que el SNAP pague por refrescos, pero continuarían permitiendo bebidas que contengan leche, alternativas a la leche como la leche de soya o almendra, o bebidas con más del 50% de jugo de frutas o verduras. Los dulces se caracterizan como cualquier preparación no refrigerada y sin harina de “azúcar, miel u otros edulcorantes naturales o artificiales en combinación con chocolate, frutas, nueces u otros ingredientes o saborizantes en forma de barras, gotas o piezas”.

Por esa definición, las barras Kit Kat y Twix, que contienen harina, no estarían prohibidas. Y los jugos que contienen altas cantidades de azúcar, pero son más de la mitad jugo de fruta por volumen, serían permitidos.

Tales dilemas han obstaculizado los cambios en el programa SNAP durante décadas. Pero este momento podría ser diferente, dijo el doctor Anand Parekh, director médico del Centro de Políticas Bipartidistas, un grupo de reflexión con sede en Washington, DC.

La iniciativa “Devolver la Salud a EEUU” de Kennedy podría impulsar un nuevo enfoque en soluciones para dietas deficientes que representan factores de riesgo principales para enfermedades y muertes prematuras.

“Cuando hablamos del programa SNAP, tenemos que recordar a las personas que la ‘N’ significa nutrición”, dijo Parekh. “Es hora de que ambos partidos se unan y vean cuáles son las innovaciones aquí para mejorar la calidad de la dieta y la nutrición”.

La videoperiodista de The Associated Press Mary Conlon contribuyó con este reporte.

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Grupo de Medios Científicos y Educativos del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.