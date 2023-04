Colapso mortal de estacionamiento deja un muerto y varios heridos

NUEVA YORK -- Un estacionamiento de varios pisos colapsó este martes en la tarde en Manhattan y cobró la vida de una persona y dejó varios heridos, según dieron a conocer las autoridades durante una conferencia de prensa.

El colapso tuvo lugar en Ann Street cerca de Nassau Street alrededor de las 4 p.m. cuando, según altos funcionarios del FDNY, el segundo piso de un estacionamiento de cinco pisos se derrumbó en el primer piso. En última instancia, el piso superior caería hasta el sótano en el colapso del panqueque.

Las autoridades confirmaron que una persona, un trabajador del edificio, murió en el derrumbe.

“Por lo que sabemos, hasta ahora había seis pacientes, seis trabajadores en el edificio, en el momento del colapso”, dijo el jefe de operaciones del FDNY, John Esposito, y un trabajador quedó atrapado en uno de los pisos superiores. El FDNY pudo evacuar a esa persona al techo de otro edificio, y se lo llevaron de allí.

Un trabajador murió y otros cuatro fueron hospitalizados, pero se espera que se recuperen, dijo Esposito. Otro trabajador se negó a recibir atención médica en el lugar.

Esposito describió la operación de rescate como "extremadamente peligrosa" debido a la inestabilidad del edificio, y los bomberos que inicialmente habían ingresado al edificio se vieron obligados a retirarse como resultado del riesgo que representaba la inestabilidad. El departamento envió un perro robótico de la Policía de Nueva York recién agregado (conocido como Digidog) al edificio para analizar la escena y asegurarse de que no hubiera nadie más adentro sin poner en peligro la seguridad de los socorristas. También se estaban utilizando drones para obtener información adicional de la escena, según Esposito.

Aunque Esposito dijo que los socorristas creían que todos estaban bien, continuarán buscando a cualquier persona posiblemente atrapada en los autos aplastados o entre los escombros de concreto del garaje derrumbado.

Alfredo Acosta nos informa desde la escena.

El garaje es un lugar donde el Departamento del Sheriff de Nueva York estaciona sus vehículos, dijo el alguacil de la Ciudad de Nueva York, Anthony Miranda, a nuestra cadena hermana News 4 New York. Todos los miembros del departamento están contabilizados.

El video de la aplicación Citizen tomado de lo que parece ser un edificio cercano muestra autos apilados uno encima del otro mientras se ven escombros desde el piso derrumbado. Un video de inmediatamente después del colapso mostró un automóvil estacionado en el techo que aún retrocedía, mostrando cuán inestable era el edificio inmediatamente después.

El Departamento de Edificios (DOB) de la ciudad estuvo en el lugar poco después del colapso. El comisionado del DOB dijo que la estructura tenía cinco pisos de altura, incluido el sótano y cuatro pisos sobre el suelo, y se usaba como estacionamiento.

Según el DOB, el edificio tenía permisos activos relacionados con el trabajo eléctrico en el local, aunque no había violaciones activas. El edificio obtuvo su certificado de ocupación en 1957, una certificación que permitía que hubiera cinco o más autos en cada piso, y las imágenes del derrumbe del martes mostraron más de cinco autos en cada piso, con docenas vistos entre los escombros colapsados.

Una mirada a las infracciones de construcción asociadas con el garaje muestra que la mayoría se ha abordado a lo largo de las décadas, y las pocas que aún figuraban como abiertas eran bastante antiguas. Sin embargo, esas violaciones dan una sensación de deterioro a lo largo de los años dentro del edificio que data de 1925, especialmente en lo que se refiere al hormigón.

La violación más reciente, según el sistema de información de edificios de la ciudad, muestra un problema con puertas de salida inadecuadas en 2013. En 2009, los inspectores notaron escaleras rotas y concreto suelto en varios lugares.

Hace casi 20 años, en 2003, los inspectores del DOB encontraron más defectos de concreto en las escaleras, así como una condición peligrosa con grietas en el techo del primer piso, concreto descascarillado, cubiertas de concreto faltantes en las vigas de acero y concreto defectuoso con grietas expuestas, según el registros en línea de la ciudad. Si bien los problemas tenían casi dos décadas, no se habían abordado antes del colapso.

El comisionado del DOB dijo que en el lugar también había una solicitud de trabajo en el edificio en 2010 para el elevador de automóviles. No dijo por qué las infracciones abiertas podrían no haberse abordado si el trabajo permitido se llevó a cabo, y el DOB está investigando el asunto.

El Departamento de Edificios también inspeccionó los edificios circundantes para asegurarse de que estuvieran en buenas condiciones estructurales después del colapso. Una foto del interior de un edificio vecino mostraba un agujero perforado en una pared contigua justo al lado del garaje, mirando hacia el desorden de autos, concreto y polvo.

La comisionada de la Policía de Nueva York, Keechant Sewell, dijo que el colapso estructural parecía ser un trágico accidente y que no se sospecha de ningún delito en este momento.

Erasmo Guerra, un testigo, dijo que el garaje suele ser "súper silencioso… allí no pasa nada excepto los autos estacionados".

"Escuché este ruido increíble alrededor de las 4 a.m. de esta tarde y me preguntaba qué era eso, así que fui a la ventana y vi el último piso de este garaje… comenzando a derrumbarse y los autos cayendo en este pozo", dijo Guerra, quien capturó el video de la terrible experiencia, a nuestra cadena hermana News 4 New York. "Estaba en estado de shock. Escuché gente en la calle gritando y gritando para que otras personas salieran".

El colapso provocó que la cercana Universidad Pace cancelara las clases, según un tuit, y la escuela evacuó un edificio residencial en Beekman Street, así como un edificio académico en William Street. La escuela estaba haciendo adaptaciones para los estudiantes que fueron desplazados del dormitorio.

Cristina Navarrete nos informa desde Manhattan.

Las calles cercanas a la escena del colapso se cerraron mientras los socorristas continuaban vigilando el área. El personal del DOB continuará la investigación sobre la causa del colapso. El FDNY dijo que debido a la extrema inestabilidad del edificio, se espera que la investigación sea una operación prolongada.

La MTA dijo que el colapso también provocó retrasos en varias líneas de metro en el área afectada. Las líneas 2/3/A/C/J operaban a velocidades más lentas como resultado del colapso, dijo la agencia.