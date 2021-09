FBI obtiene video de visita de los Laundrie a parque durante la desaparición de Gabby Petito

La oficina del alguacil del condado de Florida entregó al FBI un video de vigilancia de un campamento el cual visitaron Brian Laundri, prometido de Gabby Petito, y sus padres a principios de septiembre, mientras agentes prosiguen con la investigación la muerte y desaparición de la joven. Se desconoce qué muestra el video.

El abogado de la familia de Laundrie, Steve Bertolino, confirmó que el trío fue al parque Fort De Soto, a unas 64 millas en automóvil de la vasta reserva natural donde el FBI y las fuerzas del orden han estado buscando a Laundrie desde que desapareció hace 15 días. Bertolino dice que los tres salieron juntos del campamento.

El jueves, Bertolino también confirmó la compra de un nuevo teléfono el 4 de septiembre, poco antes de que la familia fuera al parque Fort De Soto. El abogado indicó que Brian Laundrie abrió una cuenta de AT&T para ese teléfono, pero dejó el aparato en casa el día en que supuestamente fue a la caminata de Carlton Reserve y nunca regresó. Dicho dispositivo está ahora bajo control del FBI.

SOBRE LA VISITA A FORT DE SOTO

La visita de la familia al parque fue seis días después de que Brian Laundrie regresara solo a su casa de Florida en la camioneta blanca que él y Petito habían usado durante su viaje por carreteray una semana antes del reporte de su desaparición.

Esa acampada también fue cuatro días antes de que la madre de Petito, Nichole Schmidt, reportara su desaparición el 11 de septiembre, aunque los investigadores han dicho que el teléfono celular de la joven había estado apagado desde aproximadamente el 27 de agosto.

El breve comentario de Bertolino se produjo un día después de que dijo que los padres de Laundrie describieron cualquier rumor de que ayudaron a su hijo a salir de la casa o evadir el arresto como "simplemente incorrecto", en medio de crecientes, y hasta ahora infundadas, especulaciones sobre su posible participación en la desaparición de Brian Laundrie.

El mensaje estaba dirigido a las multitudes que una vez más se alinearon frente a la casa de la familia en North Port, usando un megáfono para expresar su frustración con la familia y que implica que los padres saben más de lo que están dejando ver. La policía ha dicho que los padres de Laundrie aún no cooperan con la investigación.

Un abogado de la familia Petito dijo lo mismo en una conferencia de prensa en Long Island el martes, donde lanzaron una nueva fundación para ayudar a las familias con niños desaparecidos mientras continúan la tarea insuperable de llorar su propia pérdida.

"Los Laundrie no nos ayudaron a encontrar a Gabby. Estén seguros de que no nos ayudarán a encontrar a Brian", dijo el abogado de la familia Richard Stafford. "En el caso de Brian, te pedimos que te entregues al FBI o a la agencia policial más cercana".

Los restos de Petito fueron encontrados a principios de este mes en el Parque Nacional Grand Teton de Wyoming, donde ella y Laundrie estuvieron de visita. Fueron descubiertos más de una semana después de que su madre reportara por primera vez su desaparición y días después de que a Laundrie se le perdiera el rastro.

La muerte de la joven ha sido declarada homicidio, lo que significa que fue asesinada por otra persona, pero los médicos forenses en Wyoming no han revelado cómo murió a la espera de los resultados de la autopsia. Ls restos de Petito permanecen en la oficina del forense del condado a cientos de millas de su ciudad natal.

Su familia dijo el martes que recuperarían los restos de Petito tan pronto como la oficina del forense y el FBI estén listos para entregarlos, aunque no está claro cuándo será eso.

Laundrie es la principal persona de interés del FBI en la desaparición de Petito, dijeron las autoridades, pero no ha sido acusado de delitos relacionados con ella en este momento.

La semana pasada, los funcionarios federales acusaron a Laundrie de un solo cargo de uso no autorizado de tarjeta de débito, alegando que usó una tarjeta de Capital One Bank y el número de identificación personal ajeno para realizar retiros no permitidos o cargos por valor de más de $ 1,000. Los funcionarios han dicho que ahora creen que esas transacciones probablemente se realizaron durante un período posterior a la muerte de Petito.

Esa orden de arresto pendiente, aunque no conecta a Laundrie con la muerte de Petito, le da a las fuerzas del orden los motivos para al menos retener a Laundrie si lo encuentran.

Los funcionarios instaron a cualquier persona con información sobre Laundrie, ya sea sobre su paradero actual o cualquier posible participación en la muerte de Petito, que se comunique con el FBI.