Familiares de cubanos que llegaron a Florida en ala delta piden que no los deporten

MIAMI, Florida - Familiares de los cubanos David López Alfonso e Ismael Hernández Chirino quienes llegaron en la mañana del sábado a un aeropuerto de los Cayos de Florida a bordo de un ala delta con motor, solo le piden a las autoridades de los EEUU que no deporten a los jóvenes pilotos.

"Fue una locura todo lo que hicieron, pero maravillosamente les salió bien y están bien", apuntó Yaneisy, la esposa de López Alfonso, quien solo pide "que no los deporten" a la isla.

Desde la isla la familia de estos cubanos asegura estar en shock y extremadamente preocupada tras conocer la noticia de la salida de ambos en un equipo de la aviación ultraligero del tipo "Trike", que tenía matrícula CU-U-1619 y prestaba servicios en el sector del turismo donde era utilizado en la modalidad de deportes aéreos en el polo turístico de las playas del Este, en La Habana.

"El gobierno está haciendo denuncias y el Club de Aviación también", precisa Yaneisy, la pareja de López Alfonso, quien asegura que su esposo iría preso "de por vida" si regresa a la isla y "solo por buscar la libertad".

"Aquí los tenían sin trabajar, y eso era a lo único que ellos se dedicaban, ellos eran pilotos de vuelos comerciales", explica la esposa de David López Alfonso.

Por su parte, Laura Hernández Chirino, la hermana de Ismael, cuenta "que ellos hacían vuelos comerciales para el turismo y con algunos cubanos que podían pagarlo", por lo que se encontraban "en una casa en Tarará que era del club de aviación, esperando por el servicio para poder hacer los vuelos comerciales de nuevo".

La familia de Hernández asegura que desconocían sus planes pero piden que no devuelvan a los jóvenes a Cuba, pues han sido considerados como "pilotos desertores" por las autoridades de Cuba, quienes se han referido al hecho como un robo y una violación del espacio aéreo cubano, según reconoció el Club de Aviación de Cuba en un comunicado.

"Si a ellos los regresan el problema que se van a buscar no tiene palabra, no se compara con nada. El problema que se van a buscar va a ser gigantesco, no van a poder ser nadie más nunca en su vida", alerta preocupada Laura Hernández Chirino, la hermana de Ismael, quien cuenta que sus padres no están en condiciones de hablar de lo sucedido.

Tras un vuelo de poco más de dos horas llegaron ambos jóvenes al Aeropuerto Internacional de Cayo Hueso donde fueron detenidos, según confirmaron fuentes policiales los dos fueron entregados a la Patrulla Fronteriza, pero al menos uno de ellos ya se encontraría en un Centro de Detención de Broward.

Los cubanos que no sufrieron problemas durante el vuelo, llegaron sobre las 10:30am a EEUU, luego de salir sobre las 8:05am del reparto residencial de Tarará en la costa norte cubana.

OTROS ESCAPES AÉREOS DE CUBA

En octubre de 2002 un piloto cubano a los mandos de una antigua avioneta monomotor Antonov, de fabricación rusa, aterrizó en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, ubicado en medio del inmenso humedal de los Everglades.

La aeronave que salió desde Sancti Spíritus, en Cuba, era piloteada por Rubén Martínez, de 29 años, quien trabajaba para la Empresa Cubana de Servicios Aéreos (ENSA).