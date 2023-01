Joven que fingió ser un doctor y abrió consultorio, recibe sentencia por otra estafa

WEST PALM BEACH — Un estafador en serie que ganó fama nacional cuando siendo adolescente se hizo pasar por un doctor para defraudar a un paciente, regresará a prisión después de declararse culpable de robar más de $10,000 de su empleador.

Malachi Love-Robinson, de 25 años, recibió una sentencia de más de dos años y cuatro meses la semana pasada después de declararse culpable en el condado Palm Beach, Florida, de hurto mayor y esquema organizado para defraudar.

Los documentos judiciales muestran que en 2020, Robinson trabajaba como vendedor para una empresa que conecta a los transportistas con las empresas de camiones. En lugar de que los clientes hicieran pagos a la empresa, Love-Robinson les pedía que enviaran el dinero a las cuentas que él controlaba.

Love-Robinson llamó la atención nacional por primera vez en 2016, cuando tenía 18 años, al ser arrestado después de abrir el Centro Médico The New Birth New Life, identificándose como “Dr. Love"

Le robó $30,000 a un paciente de 80 años durante visitas a domicilio y $ 20,000 adicionales a un médico.

Fue arrestado después de examinar y prescribir tratamiento a un oficial de policía encubierto que se hacía pasar por un paciente.

Más tarde ese año, mientras estaba en libertad bajo fianza, Love-Robinson fue arrestado en Virginia después de que intentó comprar un automóvil Jaguar con una tarjeta de crédito robada.

Se declaró culpable en ambos casos y salió de prisión en 2019.