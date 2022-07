“This Is Not America’s Flag”, la exposición que lleva a reflexionar sobre el nacionalismo en EEUU

LOS ÁNGELES - La muestra "This Is Not America's Flag", expuesta en el museo The Broad de Los Ángeles, reflexiona a través del arte sobre el sentimiento nacionalista en Estados Unidos reflejado en uno de los principales símbolos patriotas: la bandera.

La exhibición deconstruye el concepto de bandera, y de los ideales que lleva implícitos en EEUU, para expresar injusticias y desigualdades que se han mantenido durante distintas etapas en el país.

Obras de artistas como Alfredo Jaar, Laura Aguilar, Nicole Eisenman o Jeffrey Gibson conforman esta colección que fue ideada durante la oleada de activismo por la justicia racial tras el asesinato de George Floyd el 25 de mayo de 2020.

"La exposición aglutina obras que fueron creadas desde la década de los sesenta hasta hoy. Responden a eras diferentes, como la Guerra de Vietnam o la actualidad, pero todas desgranan el sentimiento nacionalista", explicó Sarah Loyer, comisaria y gerente de exposiciones en The Broad, en una entrevista.

Las estrellas y las franjas que integran la bandera de Estados Unidos son modificadas en esta exposición que abraza formatos que van desde la pintura, la fotografía o el video, hasta la escultura y producciones sobre madera y diferentes elementos textiles.

Una bandera de EEUU transparente y con "aspecto fantasmagórico"; otra con las líneas distorsionadas para dibujar un laberinto del que no se puede salir; o la fotografía de una migrante mexicana atrapada entre la bandera de su país y la estadounidense son solo algunas de las ideas y conceptos que abarca esta exhibición.

Una crítica al sentimiento y a la identidad nacional estadounidense transitando entre "las contradicciones de la sociedad en la tierra de la libertad".

"Estamos ante un trabajo muy variado que explora temas que, desgraciadamente, siguen estando de actualidad como la violencia con armas de fuego, el racismo, la migración o los derechos de la población indígena", remató Loyer.

Las diversas formas y el complejo trasfondo de la muestra harán, según su comisaria, que quienes la visiten se cuestionen "qué queremos defender".

"This Is Not America's Flag" se encuentra abierta al público en el museo The Broad de Los Ángeles hasta el 25 de septiembre.