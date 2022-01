Estas son las familias que pueden reclamar un estímulo de $500 al declarar impuestos

El Crédito Tributario por Hijos ha beneficiado principalmente a los padres de niños menores de 6 años, ya que son el único grupo que podrá obtener el monto total dde $3,600; sin embargo, eso no significa que solo los hogares con niños pequeños puedan reclamar la ayuda financiera.

El Crédito Tributario por Hijos proporcionará un pago único de hasta $500 para los jóvenes de 18 años y aquellos de 19 a 24 años dependientes que sean estudiantes universitarios de tiempo completo. Por ejemplo, si tienes dos hijos que están en la universidad, podrías recibir hasta $1,000 adicionales del Crédito Tributario por Hijos.

Si tu ingreso bruto ajustado es de $75,000 o menos como contribuyente único, $112,500 como cabeza de familia o $150,000 al presentar una declaración conjunta, recibirás los $500 completos por cada hijo que sea estudiante universitario.

LA TEMPORADA DE IMPUESTOS 2022 YA ESTÁ EN MARCHA

Si tus ingresos son más altos que el umbral de ingresos, tus pagos comenzarán a eliminarse y disminuirán en $ 50 por cada $ 1,000 de ingresos que superen el umbral.

Estos umbrales se aplican para cada grupo de edad y para cada monto de beneficio variable.

Si en general no presentas una declaración de impuestos o reclamas el estado de "no contribuyente", aún puedes recibir estos beneficios mediante sus nuevas herramientas.

¿No estás completamente seguro de si calificas? Puedes consultar el práctico Asistente de Requisitos para el Crédito Tributario por Hijos del IRS, que puede ayudarte a resolver tus dudas.

Las familias que califiquen obtendrán el pago con su reembolso una vez que presenten la declaración de impuestos en 2022.

Ten en cuentan que, a diferencia del Crédito Tributario por Hijos para niños menores de 17 años, el Crédito Tributario por Hijos para las edades de 18 a 24 es un cheque único y no un cheque mensual recurrente. Si tienes más de un hijo en la universidad, entonces también puede calificar para un Crédito Tributario por Hijo de $500 por única vez para cada hijo.

¿CALIFICO PARA EL PAGO ÚNICO DE $500 POR UNIVERSITARIO DEPENDIENTE SI EN GENERAL NO PRESENTO IMPUESTOS?

Sí, puedes reclamar el Crédito Tributario por Hijos si no declaras impuestos. Al igual que el cheque de estímulo, puede acceder a una herramienta en línea en el sitio web del IRS. La herramienta de registro para no declarantes de créditopor hijos está disponible para que ingreses tu información. Es importante destacar que solo debes usar esta herramienta si no presentas una declaración de impuestos y no planeas presentar una este año.