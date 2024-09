Esta hispana convirtió su inseguridad en una empresa multimillonaria que cuenta con Thalía como fan

Este artículo es parte de Bísness School, una serie que destaca a uno de los grupos de empresarios con mayor crecimiento en Estados Unidos, los latinos. Puedes escuchar o mirar el video de la conversación completa con Julissa Prado al final del artículo.

Para algunos son los aparatos dentales. Para otros, es el acné. Para Julissa Prado, su inseguridad en la escuela secundaria era su cabello rizado.

"Me estaba alisando el cabello con una plancha sobre una mesa de planchar ropa", dijo Julissa Prado.

Prado es la cofundadora de Rizos Curls, una línea de productos para el cuidado del cabello que se especializa en el cabellera rizada.

"Literalmente pones tu cabeza sobre una mesa de planchar, y luego alguien más agarra la plancha y te alisa el cabello", dijo Prado. "No lo recomiendo para nada. Pero eso es lo que hacíamos. Hacíamos hasta lo imposible para alisarnos el cabello. Detestaba mi cabello rizado".

Ese odio se debía a que Prado, quien nació en Los Ángeles, no veía el cabello rizado como algo bonito. "Los estándares de belleza eran tan fuertes. Esa era la tendencia, tener cabello brillante y liso", explicó Prado. "Cuando llevaba rizos, los niños de burlaban de mi. Había muchos estereotipos sobre el cabello rizado y lo asociaban con pelo feo y malo".

Un día en la secundaria, Prado decidió ir a la escuela con pelo rizado, pero no podía ir a la tienda a comprar el producto necesario. "No existían muchas opciones en el mercado de cuidado de cabello ondulado".

Pero había algo con lo que la joven sí contaba, gracias a su abuela quien vivía en México. Ella era experta en remedios caseros, y Prado había heredado ese conocimiento.

"Recuerdo que herví semillas de lino y creaba una gelatina usando aloe vera y distintos ingredientes", comentó. "Así que empecé a crear mis propias pociones y a llevar mi cabello rizado a la escuela. Cambió mi vida. Después de llevar mi cabello rizado con tanta seguridad a la escuela ese primer día, me sentí como la Reina de Inglaterra gracias a toda la atención que recibí".

Esa mezcla de ingredientes la convirtió en la "encantadora de rizos" en su escuela y años después se transformó en Rizos Curls, una línea para el cuidado del cabello que fundó junto a su hermano en 2017 y que ahora está disponible en tiendas Target, Ulta Beauty y Nordstrom — contando con la artista Thalía entre sus clientes.

Prado habló con Bísness School de Telemundo sobre sus comienzos como empresaria y por qué su hermano fue clave en la fundación de Rizos Curls. Sus respuestas han sido editadas por motivos de longitud y claridad.

Bísness School: ¿Tus compañeras en la escuela se acercaban mientras caminabas y te decían qué exactamente?

Julissa Prado: Yo me lavaba las manos en el baño cuando de la nada alguien salía de una caseta y me decía, "Hey, me gustan tus rizos. Yo también tengo el cabello rizado. Me lo he estado alisando desde que tenía seis años. ¿Cómo consigues que se mire así? ¿Qué productos usas?" Y fue así que me convertí en la encantadora de rizos. Organizaba pequeñas clases en el baño. No podía con todo el interés que había.

BS: Después de la secundaria, vas a la universidad y después por tu maestría. ¿Qué haces después de graduarte?

JP: De primero, estaba en un programa de entrenamiento de Nestlé para recién graduados donde te enseñan de todo — mercadotecnia, cadena de suministro, finanzas, de todo. Cuando me dieron un puesto oficial de tiempo completo, era gerente de cuenta. Esencialmente lo que hacía era manejar distintas marcas de Nestlé. Estaba a cargo de Coffeemate. También tuve a Nesquik bajo mi supervisión. Tuve a Dreyer's, Haagen-Das. Tuve un montón de marcas multimillonarias, y yo me encargaba del lado de negocios. Fue muy interesante, sabes, representar a estas marcas ante diferentes minoristas.

BS: Desde la secundaria hasta tu primer trabajo después de graduarte de la universidad, seguiste encontrándote con personas con cabello rizado y ayudándolas a cuidar de él. ¿Cuándo llega la idea de hacer de esto un negocio fijo?

JP: Recuerdo estar muy enfadada con mis pociones y como se echaban a perder si no las refrigeraba. Recuerdo que tenía un dinero ahorrado. También acababa de empezar a trabajar en Nestlé, así que tenía un bono que me dieron. Pensé, "Lo responsable sería comprar un apartamento o alguna propiedad". Pero quería hacer mis fórmulas más profesionales. Así que le dije a mi hermano, sabes, por años he hecho mis propias fórmulas y quiero usar el dinero extra para hacerlas más profesionales, o por lo menos investigar la opción.

BS: ¿Qué dijo tu hermano?

JP: "Voy a necesitar un poco de tiempo". Así que hizo su propia investigación, y luego regresó me dijo: "Sabes, no es cuestión de si deberías hacerlo. Lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer rápido, y tienes que invertir todo el dinero que puedas. Invierte todo. Y yo te voy a ayudar". Jamás lo había visto reaccionar así. Él es tan indiferente y casual, y nunca le importa nada. También es muy escéptico. Siempre le gusta llevar la contraria. Pero en esta situación, yo estaba tan sorprendida que me había dicho con tanta certeza que tenía que hacerlo.

Mira la conversación completa con Julissa Prado para ver cómo lanzó el negocio, cómo el Huracán María la impulsó, y como su compañía se convirtió en la primera línea de cuidado para el cabello rizado liderada por una latina en venderse en todas las 1,300 tiendas de Ulta Beauty a nivel nacional.

Es una empresa que cuenta con Thalía como una de sus clientes. Así es cómo comenzó Rizos Curlos. Video en inglés.