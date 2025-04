Avioneta se estrella en Boca Ratón, Florida y deja saldo de 3 muertos

Una avioneta se estrelló la mañana de este viernes en una zona de Boca Ratón, cerca de las vías del tren y de de la autopista I-95, y dejo saldo de tres muertos, según las autoridades.

La avioneta cayó en el aéra de Military Trail y Glades Road, no muy lejos del aeropuerto de Boca Ratón. Los bomberos y equipos de emergencia estuvieron trabajando en la escena, donde se podían ver los restos de la aeronave en las vías del tren.

El subjefe del Cuerpo de Bomberos de Boca Ratón, Michael LaSalle, dijo que las tres personas que estaban en la aeronave murieron y un hombre que estaba en un vehículo en tierra resultó herido. Sufrió lesiones que no pusieron en peligro su vida.

De acuerdo con el reporte el hombre en vehículo chocó luego de pasar por el fuego que produjo la avioneta.

"Un caballero en tierra golpeó un árbol (con su vehículo) debido a todos los escombros y el fuego", dijo LaSalle. "Fue por la bola de fuego en tierra, él condujo, aparentemente, a través de la bola de fuego".

TRAFFIC ADVISORY: N. Military Trail is closed between NW 19th St. and Butts Rd. due to small aircraft crash. I-95 overpass at Glades Rd. is also closed eastbound and westbound. Avoid the Area. pic.twitter.com/U0XjnSd76O