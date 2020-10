En cámara: tras tensa discusión así acabó disputa por no usar mascarilla

Spokane.- El estrés y la frustración cotidianos por el COVID-19 se manifestaron este fin de semana en una tienda de abarrotes en Spokane, Washington.

Un hombre que no usaba una mascarilla dentro del supermercado Yoke se enfrentó a un empleado de la tienda por su negativa a usar una cubierta facial.

En un video, el hombre sin cubrebocas dice que tiene una condición médica que le impide usar una máscara. El empleado le pregunta al hombre sobre su estado de salud pero el hombre se negó a responder citando la ley HIPAA.

La Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros de Salud de 1996 (HIPAA por su siglas en inglés) es una ley federal que requirió la creación de estándares nacionales para proteger la información médica confidencial del paciente para que no se divulgue sin el consentimiento o conocimiento del paciente.

Luego, el video muestra a alguien agarrando el teléfono del hombre y arrojándolo al suelo. A medida que la situación se agrava en el estacionamiento, el empleado arroja un objeto al hombre y lo golpea en la cabeza. Los gerentes de la tienda están investigando el incidente.

El supermercado Yoke emitió una declaración que decía en parte … "es importante para nosotros que creemos un lugar seguro para nuestros visitantes y nuestros empleados. Estamos en el proceso de recopilar información y hablar con los involucrados para que podamos entender exactamente qué sucedió antes de que tomemos las medidas adecuadas. Gracias".

Según el Departamento de Salud del estado de Washington, las personas no deben preguntarle a una persona por qué no usa una mascarilla debido a que posiblemente tenga una afección médica. Una persona no tiene que revelar legalmente su condición médica.

Dos pasajeros de un vuelo que iba de Arizona a Utah el 3 de octubre terminaron a golpes porque uno de ellos no quería usar la mascarilla. Mira las imágenes.