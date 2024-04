“Son animales”: Trump arremete fuertemente contra los indocumentados

El expresidente Donald Trump arremetió nuevamente contra los indocumentados, a quienes llamó "animales" durante un discurso de campaña que dio este martes en Michigan.

"Los demócratas dicen: 'Por favor, no los llames animales. Son humanos'. Dije: 'No, no son humanos, no son humanos, son animales'", dijo Trump, quien incluso se refirió a algunos inmigrantes como "infrahumanos".

Y recalcó: "Nancy Pelosi me dijo eso... 'Por favor, no uses la palabra animales cuando hables de esta gente'. Yo le dije: 'Usaré la palabra animal porque eso es lo que son'".

El político republicano hizo estas fuertes declaraciones mientras hablaba de Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años presuntamente asesinada por un inmigrante indocumentado en Georgia.

Durante su gobierno, Trump promulgó varias de las políticas antimigratorias más fuertes en la historia del país y en su más reciente discurso político acusó al presidente Joe Biden de provocar un “baño de sangre" en la frontera entre Estados Unidos y México por masiva llegada de inmigrantes.