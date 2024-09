EEUU crea 142,000 puestos de trabajo en agosto y el desempleo disminuye ligeramente

ESTADOS UNIDOS - La economía estadounidense añadió 142,000 puestos de trabajo en agosto y la tasa de desempleo bajó ligeramente al 4.2%, dijo este viernes la Oficina de Estadísticas Laborales, nuevos datos que hacen poco para calmar las preocupaciones sobre una desaceleración en un mercado laboral que de otro modo sería sólido.

El desempleo sigue siendo bajo, pero ha seguido una trayectoria ascendente durante la mayor parte de este año tras el auge del empleo que experimentó Estados Unidos como parte de su recuperación económica más amplia tras la pandemia de Covid.

El informe mensual de empleo, siempre seguido de cerca por economistas y analistas, estuvo bajo un escrutinio aún más intenso debido a las expectativas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en un esfuerzo por impulsar el crecimiento económico. Las cuestiones económicas también están en el primer plano de las campañas presidenciales de la vicepresidenta Kamala Harris y del expresidente Donald Trump. Después del viernes, habrá sólo dos informes laborales mensuales más antes del día de las elecciones.

Los economistas esperaban un informe de empleo ligeramente más sólido, esperando 161,000 empleos agregados. Las cifras de empleo de junio y julio fueron revisadas a la baja, lo que sugiere que las últimas cifras representan un impulso en el crecimiento de las nóminas, aunque también podrían revisarse a la baja el próximo mes.

Los mercados respondieron negativamente a la noticia, con los futuros de acciones cayendo y los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayendo, esto último como señal de que los inversores están buscando activos considerados más seguros y menos riesgosos.

"La principal preocupación entre los estadounidenses ha sido los altos precios, resultado de la inflación", dijo Mark Hamrick, analista económico senior de Bankrate, en una nota tras la publicación del viernes. "El estado del mercado laboral ahora compite por su atención".

La economía está produciendo señales contradictorias. A principios de esta semana, dos medidas del sector manufacturero resultaron débiles, alimentando temores de que la economía se esté desacelerando más rápido de lo esperado.

El miércoles, el BLS informó que las ofertas de empleo continuaron una marcada tendencia a la baja, aunque aún se mantienen por encima de los niveles prepandémicos. Pero demostró que la tasa de contratación de trabajadores de servicios profesionales y empresariales (que tienden a disfrutar de salarios más altos) ha alcanzado mínimos no vistos desde la Gran Recesión de 2009.

Sin embargo, los despidos siguen siendo en gran medida moderados, incluso después de aumentar el mes pasado, al igual que el número de personas que solicitan desempleo.

Un estudio hecho hace más de una década precisó que el umbral para la felicidad se situaba en $75,000 al año.

Las empresas están "despidiendo trabajadores como si fuera un auge y contratando como si fuera una recesión", dijo Dario Perkins, director gerente de la firma financiera TS Lombard, en una publicación el miércoles X.

Las corrientes cruzadas se producen cuando los estadounidenses han gastado en su mayor parte sus reservas de efectivo de la era de la pandemia, mientras que el endeudamiento sigue restringido por el entorno de altas tasas de interés. E incluso cuando la tasa de inflación se ha reducido en gran medida hasta alcanzar el objetivo del 2% de la Reserva Federal, los consumidores todavía se están recuperando de cuatro años de aumento de precios.

A pesar de estos vientos en contra, durante todo el verano se ha hablado de que la economía estadounidense ha logrado un "aterrizaje suave" con un desempleo relativamente bajo y una inflación relativamente baja.

Las acciones también se mantienen cerca de máximos históricos a pesar de algunas turbulencias recientes.

Mark Zandi, economista jefe del grupo Moody's Analytics, dijo a NBC News que, mientras la tasa de desempleo se mantenga en los niveles actuales, cree que se puede sostener un aterrizaje suave.

Pero dijo que esa imagen soleada podría arruinarse fácilmente.

"No haría falta mucho para alterar esa historia y ver que las empresas empiezan a retirarse y a despedir", dijo Zandi. "El mercado laboral es bueno, pero parece un bien frágil".

La tasa de desempleo actual todavía implica que más de 7 millones de estadounidenses están sin trabajo y buscando empleo. Entre ellos se encuentra Cassandra Kelly, residente de Nueva Jersey de 38 años y madre de dos hijos, quien le dijo a NBC News que lleva más de un año en el mercado laboral.

Kelly, especialista en operaciones con experiencia en comunicaciones y redes sociales, dijo que se las ha arreglado gracias a un pago de liquidación de su arrendador, al apoyo financiero de su socio y a un contrato ocasional de trabajo independiente. Pero nada de eso ha sido suficiente para cubrir sus gastos.

Los puestos de tiempo completo que ve publicados en su campo ahora pagan tan solo $45,000, apenas suficiente para calificar para un apartamento en el área de la ciudad de Nueva York, dijo Kelly, y agregó que algunos de los puestos no ofrecen beneficios, algo que ella necesita. para cubrir sus necesidades médicas y las de su familia.

"Incluso cuando estoy dispuesta a bajar a $45,000 o $50,000, la cantidad de trabajo que me piden por esta pequeña cantidad de dinero no es justa", dijo. "Esto genera resentimiento. Ha habido momentos en los que he querido rendirme".

Hay esperanzas de que el esperado recorte de tasas de interés de la Reserva Federal a finales de este mes alivie los frenos al crecimiento y relaje las condiciones financieras.

Cuando lo haga, el costo de endeudarse para todo, desde automóviles hasta tarjetas de crédito, disminuirá. También es probable que bajen las tasas hipotecarias, aunque la Reserva Federal no las controla directamente.

Cualquiera que sea el alivio financiero que pueda llegar, las medidas políticas de la Reserva Federal no tendrán un efecto inmediato, especialmente teniendo en cuenta que la tasa actual del 5.5% ya es muy alta.

"No es un evento que cambie las reglas del juego", dijo Zandi, lo que significa que tomará tiempo para que la economía se ajuste a un recorte de tasas de septiembre y a cualquier recorte futuro que pueda ocurrir en noviembre, diciembre y más allá.