Director ejecutivo de NBCUniversal revela que tiene coronavirus

NUEVA YORK - Jeff Shell, el director ejecutivo de NBCUNiversal, confirmó este jueves que dio positivo por coronavirus.

“Recientemente he estado sintiendo algunos malestares, y me acabo de enterar que di positivo en la prueba del Covid-19”, dijo Shell en un comunicado a la compañía. “Si bien el virus ha sido algo difícil con lo que lidiar, he podido seguir trabajando de forma remota desde Los Angeles y me estoy recuperando”.

NBCUniversal es la empresa matriz de Telemundo.

Shell, de 59 años, asumió su puesto en enero del 2020 luego que Steve Burke anunciara su retiro. A Shell le ha tocado lidiar con la cancelación de los Juegos Olímpicos 2020, un evento del cual NBCUniversal tenía los derechos de programación en Estados Unidos.

En su comunicado, el director ejecutivo le agradeció a sus empleados por su arduo trabajo y les pidió trabajar desde sus casas para evitar más contagios de coronavirus.

Shell comenzó a trabajar para Comcast, dueña de NBCUniversal en el 2004.