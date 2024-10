Derrick Dearman: la increíble historia del reo que quería ser ejecutado

ATMORE, Alabama — Cuando Derrick Dearman entró en la cámara de ejecución de Alabama el jueves por la noche, fue el quinto hombre que el estado ejecutó este año.

La diferencia entre Dearman y los hombres que lo precedieron es que él fue a la muerte voluntariamente.

En abril, Dearman, de 36 años, abandonó sus apelaciones y escribió una carta a la gobernadora Kay Ivey y al fiscal general del estado, Steve Marshall, pidiendo una fecha de ejecución, diciendo que ya no quería retrasar la justicia para las familias de sus víctimas.

En los días previos a su muerte, Dearman se drogó con drogas ilegales que contrabandearon en prisión y le preocupaba que renunciar a su vida no fuera suficiente para cambiar las percepciones de su monstruoso crimen.

Dearman fue condenado en 2016 por matar a Shannon Melissa Randall, de 35 años; Robert Lee Brown, de 26; Justin Kaleb Reed, de 23; Joseph Adam Turner, de 26; y Chelsea Marie Reed, de 22 años, que estaba embarazada de cinco meses.

Dearman dijo en una entrevista con NBC News en abril que estuvo despierto durante casi una semana antes del crimen, bajo los efectos de la metanfetamina.

Bryant Randall, el padre de Chelsea y hermano de Shannon y Robert, dijo que perdona a Dearman debido a su fe cristiana, pero que cree que Dearman está tratando de aliviar su propio sufrimiento.

“Esa podría ser la salida fácil para él, porque podría no soportar estar en prisión”, dijo Randall. “Creo en la pena de muerte, pero podría ser más justo para él pasar el resto de su vida en prisión.

“Ahora que está limpio, probablemente no pueda vivir con lo que ha hecho”, dijo.

El consejero espiritual de Dearman, el reverendo Jeff Hood, dijo que Dearman había estado consumiendo durante años.

“La mayor parte del tiempo que lo conozco, ha sido adicto sin remedio a las drogas, y si tiene el dinero, puede conseguir lo que quiera”, dijo Hood, un activista del movimiento para abolir la pena de muerte.

No estaba claro si Dearman estaba limpio en los días previos a su ejecución, según una fuente del Centro Correccional William C. Holman que pidió el anonimato sin autorización para hablar. Dearman estaba drogado en los días previos a la fecha prevista para su muerte, dijo la persona.

La presencia de drogas ilegales en las cárceles de Alabama está bien documentada. En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó al estado, argumentando que sus condiciones penitenciarias violaban la prohibición de la Octava Enmienda sobre los castigos crueles e inusuales.

El reo Wiliam Pye fue muerto utilizando el sedante Pentobarbital.

La denuncia detallaba la disponibilidad de drogas en el sistema penitenciario, señalando a la metanfetamina y al fentanilo como causas de la violencia entre presos y las muertes por sobredosis.

La semana pasada, un funcionario penitenciario de Holman fue acusado de contrabandear metanfetamina en la prisión, que alberga a la población del corredor de la muerte del estado, y distribuirla a un recluso.

En una grabación que Dearman hizo con Hood en septiembre durante su ministerio previo a la ejecución, describió su crimen con gran detalle, caracterizándolo como una experiencia “malvada” extracorporal.

Dearman dijo que después de haber vivido en una “casa de drogadictos” durante “dos o tres meses”, se reencontró con su novia intermitente, Laneta Lester.

Lester y Dearman tenían una relación a largo plazo “volátil”, según los documentos judiciales, pero ella había huido recientemente de él a la casa de su hermano, Joseph Turner; su esposa, Shannon Randall; y su bebé de 3 meses en Citronelle, Alabama.

Dearman fue a la casa y le dijeron que no podía pasar la noche.

Kenneth Eugene Smith fue ejecutado en una prisión en Alabama.

“Quería estar en un lugar donde pudiera distanciarme de las drogas”, dijo Dearman. “Me derrumbé, abrí mi corazón y me dijeron que no”.

Después de que lo rechazaran varias veces, Dearman se fue de la propiedad y se quedó sin gasolina. “Me quedé sentado allí un minuto y pensé: ‘Estoy aquí, lejos, en Alabama, sin gasolina, atrapado aquí. Todos los fracasos. Siempre estoy fracasando’”, dijo. “Y luego, en mi mente, había algo que me seguía presionando, simplemente, simplemente este mal”.

Dearman caminó varias millas de regreso a la casa en medio de la noche.

“Todos estaban dormidos, así que toqué una ventana en la sala de estar donde Laneta estaba durmiendo y ella miró hacia arriba. Vino a la puerta principal”, dijo.

Lester no lo invitó a entrar; en cambio, ella y Dearman discutieron afuera. Ella le dijo que durmiera un poco y comiera algo y regresara por la mañana.

“No quería escuchar nada de eso”, dijo. “Algo simplemente tomó el control. Y ahora sé con todo mi ser que era malvado.

“Caminé hasta el patio delantero; había un hacha allí. La agarré. Fui a la puerta principal. Tenía un pequeño pestillo en el interior. Lo abrí y luego entré”.

ASÍ MATÓ A LOS CINCO MIEMBROS DE LA FAMILIA DE SU NOVIA

Recorrió la casa y atacó a cinco de los ocupantes con un hacha mientras dormían. La primera víctima fue Robert Brown, que estaba en un sillón reclinable cerca de Laneta, la segunda víctima. Luego se dirigió al dormitorio de Turner y Randall, los golpeó con el hacha pero dejó a su bebé ileso.

Dearman le arrebató una pistola a Justin Reed mientras este intentaba defenderse a sí mismo y a Chelsea Reed. Después de disparar a los Reed, regresó y disparó también a las otras víctimas.

Luego secuestró a Lester y al bebé y huyó a la casa de su padre en Leakesville, Mississippi.

Lester escapó con el bebé a la mañana siguiente y fue a la policía. Al mismo tiempo, Dearman se entregó a la policía de Leakesville después de haber bajado de su estado de euforia y darse cuenta de lo que había hecho.

“Sabía que mi vida había terminado”, dijo. “Sabía que algo terrible había sucedido y que yo era responsable, ya fuera 100% mío o no”.

Dearman dijo que todavía luchaba con la idea de que tenía la capacidad de llevar a cabo los horribles asesinatos y que seguía luchando con su adicción, que comenzó cuando era un adolescente.

Hood dijo: “Su consumo de drogas lo ha expuesto a manifestaciones sísmicas del mal en su vida. Derek dejó que cosas entraran en su vida y en su cuerpo que manifestaron una tremenda maldad”.

Una evaluación psicológica durante su juicio determinó que, aunque Dearman estaba “abusando de metanfetamina en ese momento, [él] parece haber sido consciente de sus acciones y sus efectos en las víctimas y haber sido capaz de discernir la ilicitud de su comportamiento”.

Dearman se declaró culpable de los asesinatos en 2018 y dijo que pasó por el proceso de apelaciones para su familia. En los días previos a su ejecución, lo acompañaron su padre, su hermana y sus dos hijos en la sala de visitas de la prisión.

El día antes de la ejecución, les dijo a sus hijos que estaba renunciando a su vida porque era la única forma de salvar su alma.

La hermana menor de Dearman, Abagail, le dijo a NBC News una hora antes de su ejecución que estaba “sorprendida” cuando su hermano finalmente renunció a sus apelaciones, a pesar de que le había mencionado la posibilidad varias veces a lo largo de los años. Al principio, pensó que era la “salida fácil”.

"Ya no siento que se trate de un suicidio, porque siento que se arrepintió de sus pecados", dijo Abagail a NBC News el día después de la ejecución. "Siento que estaba enmendando su error. Creo que fue heroico de su parte".

Dijo que el acceso de Dearman a las drogas en prisión a lo largo de los años fue frustrante para ella y su familia.

"Lo he visto cuando estaba sobrio y le iba bien. He visto ese lado de mi hermano. Lo he visto hacer cosas con la bondad de su corazón que nadie más haría", dijo.

El padre de Dearman, su hermana, su cuñado y un amigo presenciaron su ejecución.

Atado a la mesa de ejecución con vías intravenosas colocadas, Dearman expresó su remordimiento a las familias de sus víctimas, que también estaban presentes.

"A las familias de las víctimas, perdónenme. Esto no es para mí; esto es para ustedes. He soportado tanto", dijo. "A mi familia, ya lo he dicho, todos ustedes ya saben que los amo".

En las semanas previas a su muerte, Dearman luchó por asumir la responsabilidad de sus acciones, culpando de los asesinatos a fuerzas externas a él.

“Sabía que no era 100% culpa mía y de mi ira”, dijo. “Era algo que desearía tener palabras para describir, algo que me levantaba y usaba esa ira”.

La Iniciativa de Justicia Igualitaria, una organización sin fines de lucro que trabaja con prisioneros a quienes se les puede haber negado un juicio justo, representó a Dearman durante su proceso de apelación y planteó preguntas sobre su competencia mental en una publicación de blog esta semana.

“Derrick Dearman detuvo sus apelaciones solo después de una vida de enfermedad mental grave y comportamiento suicida que los tribunales de Alabama han ignorado repetidamente”, dijo.

Desde que se restableció la pena de muerte en 1976, alrededor de 150 personas se han ofrecido voluntariamente para ser ejecutadas, o aproximadamente el 10% de todos los que han sido ejecutados.

Alabama tiene una de las tasas de ejecución per cápita más altas del país. La ejecución de Carey Dale Grayson mediante gas nitrógeno está programada para el próximo mes.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.