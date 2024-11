Departamento de Justicia apuntará a casos “más graves” del 6 de enero hasta la posesión de Trump

WASHINGTON DC - El Departamento de Justicia planea centrarse en arrestar a los alborotadores "más deshonrosos" del 6 de enero, en particular aquellos que cometieron agresiones graves a agentes de la ley pero que aún no han sido arrestados, en los 72 días restantes antes de que el presidente electo Donald Trump regrese a la Casa Blanca, dijo un funcionario de la ley a NBC News esta semana.

Se espera que Trump cierre la investigación de años sobre el ataque del 6 de enero de 2021 y ha dicho que "absolutamente" indultaría a algunos, si no a todos, de sus partidarios que irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos ese día, etiquetándolos de "guerreros", "patriotas increíbles", presos políticos y "rehenes". Un portavoz de la campaña de Trump no respondió a una solicitud de comentarios sobre qué alborotadores Trump consideraría indultar, aunque la campaña dijo anteriormente que indultaría a los acusados ​​del 6 de enero "caso por caso cuando regrese a la Casa Blanca".

Dada la sorprendente victoria electoral de Trump, los fiscales federales de la Sección de Asedios al Capitolio del Departamento de Justicia recibieron esta semana orientación sobre cómo proceder en los casos pendientes del 6 de enero, según ha podido saber NBC News, incluida una directiva para oponerse a las solicitudes de demora de cualquier acusado del 6 de enero. Los fiscales tienen instrucciones de argumentar que existe un interés social en la rápida administración de justicia y que estos casos deben manejarse en el orden normal.

En cuanto a los nuevos arrestos, el funcionario policial dijo que los fiscales “se concentrarán en la conducta y los casos más graves hasta el final del gobierno”. Es poco probable que haya más arrestos de acusados ​​de delitos menores el 6 de enero, como los que ingresaron al Capitolio pero no agredieron a las fuerzas del orden, a menos que un juez ya haya aprobado esos casos, pero los casos de agresión grave seguirán adelante, dijo el funcionario.

Los detectives en línea que han ayudado al FBI en cientos de arrestos de alborotadores del Capitolio dijeron a NBC News que han identificado y presentado evidencia al buró sobre 75 personas que actualmente aparecen en la página web del FBI sobre violencia en el Capitolio y están etiquetadas como buscadas por agresión a un oficial federal o por agresión a los medios de comunicación, ambos delitos graves.

Los funcionarios federales tendrían que acelerar el ritmo para que esos casos lleguen a la meta antes de que Trump atraviese el túnel inferior oeste, donde sus partidarios lucharon contra las fuerzas del orden en una batalla que varios oficiales describieron como "medieval", para prestar juramento el 20 de enero de 2025.

"Un poco más de uno por día", dijo a NBC News uno de los "sedition hunters" por internet que ha dedicado horas de su vida a encontrar a los partidarios de Trump que atacaron brutalmente a los agentes del orden ese día. "¡Hagan sus apuestas!"

"No pasamos los últimos cuatro años rastreando a estos criminales solo para que docenas de ellos eviten el procesamiento porque la mitad del país son unos ... idiotas", dijo otro de los detectives. "Nuestro trabajo continúa, como debería hacerlo el del Departamento de Justicia".

Se espera que los casos existentes contra los acusados ​​del 6 de enero continúen, con juicios adicionales, audiencias de sentencia y audiencias de acuerdo de culpabilidad programadas para la próxima semana.

Hasta el momento, el FBI ha arrestado a más de 1,560 acusados ​​del 6 de enero. Los fiscales han conseguido más de 1,100 condenas y más de 600 acusados ​​han recibido sentencias de prisión que van desde días de cárcel hasta 22 años de prisión federal.

Esta semana, un alborotador que agredió a agentes de la ley y rompió las ventanas del vestíbulo del presidente de la Cámara de Representantes justo antes de que dispararan a otro alborotador (y luego se convirtió en el blanco de una teoría de la conspiración que sugería que era un informante federal) fue sentenciado a ocho años de prisión federal.

Un ex fiscal adjunto de Estados Unidos en la Sección de Asedios al Capitolio del Departamento de Justicia dijo a NBC News esta semana que los fiscales están orgullosos del trabajo que han hecho, pero que están comprensiblemente nerviosos por el futuro y desmoralizados. Muchos fiscales se involucraron en estos casos debido a su deseo de defender el estado de derecho y la democracia, dijo el ex fiscal adjunto de los Estados Unidos, pero los casos se convirtieron en una cuestión de reivindicar a las víctimas, que son principalmente agentes de policía.

“Pasas mucho tiempo tratando de entender el infierno que vivieron los agentes de policía y viendo las cámaras corporales donde estás en su lugar y ves a gente agrediéndolos físicamente y dándoles golpes bajos y golpeándolos por detrás, y usando insultos raciales contra ellos, durante horas y horas mientras estaban allí y trataban de proteger el Capitolio y a la gente dentro de él, y los casos se convierten en casos sobre las víctimas”, dijo. “Así que la idea de que las personas que cometieron esos crímenes contra esas víctimas, las personas que agredieron a esos agentes, sean indultadas, realmente esperamos que la gente se lo piense dos veces antes de hacerlo”.

La perspectiva de indultos presidenciales para las personas que agredieron a las fuerzas del orden es “bastante desmoralizante”, dijo el ex fiscal adjunto de Estados Unidos.

“La idea de que la persona más poderosa del país diga que está bien, que está bien para la persona que los roció con spray para osos, o los golpeó con un palo de hockey, o los arrastró por las escaleras, o, en el caso de Michael Fanone, los atacó con una pistola Taser en el cuello y les provocó un ataque cardíaco, o, en el caso de Daniel Hodges, los atrapó entre puertas y los siguió apretujando entre puertas… mientras Hodges gritaba por su vida, esa parte es, es tan miserable”, dijo.

Los fiscales están extraordinariamente orgullosos del trabajo que han hecho y se consuelan con la idea de que dentro de los tribunales, donde los hechos, no la retórica política, controlan el resultado de los juicios con jurado, los ciudadanos estadounidenses que se enfrentaron a la evidencia real hicieron lo correcto, dijo el ex fiscal.

“La evidencia es abrumadora, y el testimonio de los oficiales fue abrumador”, dijo. “Una y otra vez, cuando las personas se enfrentan a la evidencia, apunta en la misma dirección”.

El ex sargento de policía del Capitolio. Aquilino Gonell, un inmigrante de la República Dominicana y veterano militar que escribió un libro sobre su experiencia al venir a Estados Unidos, aprender inglés, servir en el ejército y luego ser atacado repetidamente por sus compatriotas estadounidenses en el Capitolio el 6 de enero, continúa asistiendo a las audiencias de sentencia de los criminales que lo atacaron. Las heridas que sufrió en el ataque lo obligaron a retirarse en 2022; tiene alrededor de 40 años.

Gonell, que hizo campaña en nombre de Kamala Harris, dijo que no permitirá que la historia del 6 de enero se desvanezca, incluso después de que Trump asuma el cargo.

“Ya sea que los perdone o no, eso no quita lo que hicieron y lo que pasé”, dijo Gonell. “Ellos… ellos no pueden borrar esa historia”.

“Si eliminas el nombre de Trump de la ecuación, y si eliminas a quién apoyaban, ¿las personas que votaron por él estarían de acuerdo con lo que sucedió? ¿Me apoyarían a mí?”, preguntó Gonell. “Y esa es la pregunta. Crea una herida moral”.

“No es una buena sensación”, continuó, “cuando sientes que a nadie le importa lo que sucedió ese día”.