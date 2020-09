Departamento de Justicia designa a NYC como “jurisdicción anarquista”

NUEVA YORK - La ciudad de Nueva York es uno de los tres lugares que "han permitido que persista la violencia y la destrucción de propiedad y se han negado a tomar medidas razonables para contrarrestar las actividades delictivas", lo que llevó a su designación como una "jurisdicción anarquista", dijo el lunes el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

En lugar de palabras ociosas, la designación tiene posibles consecuencias financieras. El presidente Trump emitió un memorando a principios de este mes en el que ordenaba al Departamento de Justicia que identificara las jurisdicciones que, en su opinión, no estaban haciendo cumplir la ley de manera adecuada. Las ciudades designadas podrían perder sus fondos federales.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, no se anduvo con rodeos al responder a la evaluación del Departamento de Justicia:

“Entiendo la política, pero cuando tratas de manipular y distorsionar las agencias gubernamentales para que jueguen a la política, que es lo que ha hecho la administración Trump desde el primer día … esto es más de lo mismo”, dijo Cuomo en una conferencia telefónica con periodistas. El presidente no puede invalidar la ley y decir que voy a hacer que esos fondos sean básicamente fondos discrecionales, que es lo que tendría que hacer ".

"Si realmente hacen esto, lo impugnaremos legalmente y perderán una vez más", agregó.

La orden de Trump del 2 de septiembre le da al director de la Oficina de Administración y Presupuesto 30 días para emitir una guía a las agencias federales sobre la restricción de la elegibilidad para subvenciones federales para las ciudades en la lista del DOJ. Tales subvenciones representan una gran parte del presupuesto anual ya limitado de la ciudad de Nueva York: más de $ 7 mil millones solo en el año fiscal 2021, o el 7.5% de los ingresos totales proyectados de la ciudad.

Al justificar su decisión, el Departamento de Justicia citó el aumento de la violencia armada en la ciudad de Nueva York, los recortes al presupuesto de la policía de Nueva York y las medidas de varios fiscales de distrito para no procesar los cargos relacionados con las protestas a principios de este verano. Portland, Oregon y Seattle, Washington también recibieron la misma designación.

“No podemos permitir que el dinero de los impuestos federales se desperdicie cuando la seguridad de la ciudadanía está en juego. Tengo la esperanza de que las ciudades identificadas hoy por el Departamento de Justicia cambien de rumbo y se tomen en serio el desempeño de la función básica del gobierno y comiencen a proteger a sus propios ciudadanos ", dijo el Fiscal General William Barr en un comunicado.

Tanto la ciudad como el estado han amenazado previamente con demandar al gobierno federal por la posible clasificación del Departamento de Justicia, algo que el alcalde Bill de Blasio reiteró este lunes.

“Estuve en Elmhurst Queens esta mañana, vi paz, tranquilidad, vi gente ocupada en sus asuntos, gente emocionada porque es el primer día de clases; vi cualquier cosa menos anarquía. Este es solo otro de los juegos del presidente Trump ", dijo De Blasio en su conferencia de prensa diaria. "Es un insulto para la gente de la ciudad de Nueva York y su esfuerzo por retener nuestra financiación es inconstitucional".

"Creo que el presidente es fundamentalmente un hostigador, lo he dicho demasiadas veces, y lo conozco muy bien desde hace mucho tiempo. No funciona en Nueva York porque no se puede intimidar a Nueva York. York. Simplemente no nos intimidan ", dijo el gobernador Andrew Cuomo a principios de este mes en respuesta al memorando de Trump.

