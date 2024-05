Fiscales federales piden 40 años de prisión para el agresor del esposo de Nancy Pelosi

Los fiscales federales buscan 40 años de prisión para el hombre condenado por atacar a Paul Pelosi, el esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, según un expediente judicial del viernes.

"Las lecciones violentas que el acusado quería enseñar no están permitidas en este país, y la sentencia que imponga este Tribunal debe reflejar la naturaleza y las circunstancias del delito", expresaron los fiscales en el documento.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

Los abogados del gobierno dijeron que quieren que David DePape cumpla una sentencia más larga que la recomendada por la Oficina de Libertad Condicional de Estados Unidos, de 25 años de prisión, seguidos de cinco años de libertad supervisada.

En el expediente judicial de 20 páginas, los fiscales escribieron que si bien están de acuerdo "en gran parte" con las directrices de la Oficina de Libertad Condicional, se debería alargar la sentencia porque, según argumentan, DePape actuó con intenciones terroristas.

"El acusado tenía la intención de promover un delito federal de terrorismo", escribieron.

DePape fue declarado culpable en noviembre de intento de secuestro de un funcionario federal y de agresión a un familiar directo de un funcionario electo.

Su sentencia está fijada para el 17 de mayo.

Los fiscales enfatizaron el viernes que se necesitaba una sentencia de 40 años para disuadir a otros de intentar crímenes similares.

"En un momento en que el extremismo ha llevado a ataques contra funcionarios públicos y electos, este caso presenta un momento para hablar con otros que albergan sueños y planes violentos motivados ideológicamente", dice el documento. "Este caso presenta un fuerte valor disuasorio al decir que los ataques ideológicos violentos serán castigados con todo el peso de la ley", agrega.

No se pudo contactar al abogado de DePape para hacer comentarios el viernes por la noche, y la oficina de Nancy Pelosi en el Congreso no respondió de inmediato a una solicitud de expresiones.

DePape irrumpió en la casa del matrimonio en California y atacó a Paul Pelosi con un martillo en octubre de 2022. Pelosi testificó que se despertó en un charco de su propia sangre. Sufrió una fractura de cráneo.

Según registros judiciales, DePape había estado buscando a la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, y le preguntó a su esposo: "¿Dónde está Nancy?". El hombre también dijo que le habría roto las rótulas si ella hubiera mentido, según los registros.

Durante el juicio, la defensa de DePape no argumentó que no irrumpió en la casa de Pelosi y golpeó a la víctima. Más bien, su defensa intentó argumentar que DePape no tenía la intención de secuestrar a nadie y que sus acciones no estaban relacionadas con el papel gubernamental de la representante, demócrata por California.

DePape también enfrenta cargos estatales, incluidos intento de asesinato y agresión con arma mortal. Se declaró no culpable.

Este artículo se publicó originalmente en NBC News.