Corte Suprema vota 4-4  sobre la primera escuela pública chárter religiosa del país

WASHINGTON — Oklahoma no podrá inaugurar la primera escuela pública chárter religiosa del país después de que la Corte Suprema llegara a un punto muerto el jueves por 4 votos en contra y 4 a favor en un importante caso sobre la separación de la Iglesia y el Estado.

La decisión de un tribunal dividido equitativamente significa que sigue vigente el fallo de la Corte Suprema de Oklahoma que declaró que la propuesta de inaugurar la Escuela Virtual Católica San Isidoro de Sevilla viola tanto la Constitución federal como la ley estatal.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Al no haber mayoría, el máximo tribunal no emitió una decisión por escrito, y el caso no sienta precedente nacional sobre la controvertida cuestión legal de si las escuelas religiosas deben poder participar en los programas de escuelas chárter estatales financiados con fondos públicos.

Un factor clave en el resultado fue que la jueza conservadora Amy Coney Barrett, quien habría tenido el voto decisivo, no participó en el caso. No explicó el motivo, pero probablemente se deba a sus vínculos con la Facultad de Derecho de Notre Dame. La clínica de libertad religiosa de la facultad representa a la institución.

La decisión, de una sola página, no detalló el voto de cada juez. Durante los argumentos orales del mes pasado, la mayoría de los conservadores de la corte manifestaron su apoyo a la escuela, mientras que los liberales expresaron su preocupación. Es probable que al menos un conservador se haya alineado con los liberales, probablemente el presidente de la Corte Suprema, John Roberts.

Probablemente se le pedirá al tribunal que opine sobre el asunto en futuros casos.

St. Isidore habría operado en línea a nivel estatal con el objetivo de promover la fe católica.

El caso pone de relieve las tensiones dentro de la Primera Enmienda de la Constitución. Una disposición, la Cláusula de Establecimiento, prohíbe el respaldo estatal a una religión o la preferencia por una sobre otra, mientras que otra, la Cláusula de Libre Ejercicio, prohíbe la discriminación religiosa.

La Corte Suprema de Oklahoma citó el interés del estado en evitar violaciones de la Cláusula de Establecimiento como razón para no permitir que la propuesta presentada por la Arquidiócesis Católica Romana de Oklahoma City y la Diócesis de Tulsa avanzara.

Una junta estatal aprobó la propuesta para St. Isidore en junio de 2023 a pesar de las preocupaciones sobre su naturaleza religiosa, lo que llevó al Fiscal General de Oklahoma, Gentner Drummond, a presentar una demanda. El caso enfrentó a Drummond con sus correligionarios republicanos del estado que respaldaron la idea, pero al año siguiente prevaleció en la Corte Suprema de Oklahoma.

La Corte Suprema, cuando Barrett participa, cuenta con una mayoría conservadora de 6 a 3 que a menudo respalda los derechos religiosos. En los últimos años, ha reforzado repetidamente la Cláusula de Libre Ejercicio en casos presentados por activistas conservadores de la libertad religiosa, a veces en detrimento de la Cláusula de Establecimiento. Algunos conservadores se han quejado durante mucho tiempo de que la interpretación generalizada de que la Cláusula de Establecimiento exige una estricta separación entre la Iglesia y el Estado es incorrecta.

Los abogados que representan a la escuela y a la Junta Estatal de Escuelas Chárter de Oklahoma intentaron presentar la disputa como similar a una serie de fallos recientes en los que la corte ha declarado que, bajo la Cláusula de Libre Ejercicio, los estados no pueden excluir a los grupos religiosos de los programas gubernamentales abiertos a todos los demás.

La promoción de escuelas chárter públicas religiosas encaja con el movimiento de libre elección de escuela, que apoya a los padres que utilizan fondos públicos para enviar a sus hijos a escuelas privadas. Los defensores de la escuela pública consideran ambas iniciativas como ataques generalizados a las escuelas públicas tradicionales.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Lawrence Hurley para nuestra cadena hermana NBC News. Para más de NBC News, entra aquí.