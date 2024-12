Trump y Musk: la dupla que sacudió al Congreso antes de Navidad

ESTADOS UNIDOS - Era la temporada de cierre del gobierno en Washington, y en toda la Cámara, muchas criaturas se agitaban, sobre todo Elon Musk.

Los legisladores del Congreso esperaban un buen camino hacia las vacaciones. Tenían un acuerdo bipartidista que mantendría al gobierno financiado y los enviaría a todos a regresar alegremente a sus distritos.

Pero luego tuvieron una idea de cómo serían los próximos cuatro años, con Donald Trump de regreso en la Casa Blanca y Musk, el hombre más rico del mundo, ejerciendo un enorme poder sobre el proceso político.

El miércoles, Trump –con la ayuda de Musk– acabó efectivamente con la legislación de financiación elaborada por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, un proyecto de ley de 1,500 páginas lleno de subproductos del tradicional regateo que generalmente define los acuerdos en el Congreso.

Los republicanos conservadores y los conversadores de derecha criticaron el plan como el tipo de status quo político de Washington que Trump hizo campaña para poner fin durante las elecciones. Pero mientras las negociaciones continuaban, el presidente electo se mantuvo al margen.

Eso terminó el miércoles por la noche, cuando Trump calificó el plan de “ridículo y extraordinariamente costoso” y lo condenó al fracaso.

Menos de un día después, los republicanos de la Cámara de Representantes publicaron un plan de 116 páginas para mantener abierto el gobierno hasta el 14 de marzo. El plan contaba con el apoyo tanto de Trump como de Musk, el multimillonario que fue el mayor donante político de los republicanos en 2024 y una presencia frecuente en la presidencia de Trump. órbita.

Pero incluso después de importantes presiones y amenazas primarias por parte de Trump y sus aliados, el nuevo plan fracasó en la Cámara de Representantes el jueves por la noche con una importante oposición republicana.

Salió menos de un día antes de un posible cierre del gobierno.

El fracaso fue una derrota para Trump, quien, a pesar de su victoria electoral, todavía no puede controlar por sí solo todo lo que sucede en Washington.

“Decir que esto es alarmante y un revés es quedarse absolutamente corto”, dijo un veterano agente republicano.

Pero incluso en el caso del fracaso de la medida, las negociaciones sobre el acuerdo presupuestario han solidificado un puñado de nuevas verdades políticas: al permanecer completamente en silencio el presidente Joe Biden sobre las negociaciones, ha dejado un vacío que le permite a Trump posicionarse como un segundo presidente, mientras que Johnson el estatus como portavoz depende de mantener feliz a Trump, y el papel de Musk como músculo y dinero de la naciente administración ahora no es solo hipotético sino más bien algo que puede usar para tratar de mover votos y potencialmente poner fin a carreras políticas.

"UN NUEVO SHERIFF EN LA CIUDAD"

Musk tiene su dinero, pero también tiene su megáfono. Tiene la mayor cantidad de seguidores en la plataforma de redes sociales X (más de 208 millones), lo que no es del todo sorprendente ya que es el propietario del sitio.

Musk, que gastó más de $250 millones para que Trump fuera elegido, publicó sobre su oposición al acuerdo de gasto original más de 100 veces en los últimos dos días, con amenazas de financiar impugnaciones primarias a cualquiera que votara a favor del plan, que se realizó seis semanas después. la fabricación.

“¡Cualquier miembro de la Cámara o del Senado que vote a favor de este escandaloso proyecto de ley de gastos merece ser eliminado en dos años!” Musk publicó el miércoles por la tarde en X.

Más tarde ese mismo día, el propio Trump se manifestó en contra y dejó en claro que el proyecto de ley estaba aprobado.

El enorme papel de Musk en la saga abrió un nuevo escrutinio sobre su posición como funcionario no electo y el poder que parece tener para movilizar votos. Trump nombró a Musk y al ex candidato presidencial Vivek Ramaswamy para dirigir una nueva agencia no gubernamental destinada a aumentar la “eficiencia gubernamental”.

El equipo de Trump se apresuró a reprimir cualquier sugerencia de que Musk realmente estaba moviendo los hilos.

“Tan pronto como el presidente Trump dio a conocer su postura oficial sobre la [resolución continua], los republicanos en el Capitolio se hicieron eco de su punto de vista”, dijo la portavoz de Trump, Karoline Leavitt. “El presidente Trump es el líder del Partido Republicano. Punto final”.

El jueves por la mañana, Trump también se apresuró a decirle a NBC News en una entrevista telefónica que la avalancha de publicaciones de Musk en las redes sociales oponiéndose al acuerdo original vino con su bendición.

“Le dije que si está de acuerdo conmigo, podría publicar una declaración”, dijo Trump. "Él está viendo las cosas desde el punto de vista de los costos".

Donald Trump Jr., que también había publicado publicaciones en contra del primer proyecto de ley, dijo en una breve entrevista el jueves que la resolución original de continuidad que su padre efectivamente fracasó era “ridícula”.

Cuando se le preguntó sobre el papel de Musk y su padre en torpedear la resolución, Trump Jr. dijo: "Creo que ambos están de acuerdo en la locura de lo que había allí: 1,500 páginas que nadie tiene la posibilidad de digerir".

La lucha por el cierre fue la primera prueba postelectoral para Trump y su capacidad para azotar una vez más a los republicanos que aún no controlan la Casa Blanca o el Senado, y puso de relieve el papel que probablemente desempeñará Musk, al menos en los primeros días de la presidencia. su segunda administración.

Después de que se descartó el acuerdo original, algunos demócratas comenzaron a llamar a Musk el presidente electo funcional, mientras que algunos republicanos halcones del presupuesto le pidieron que reemplazara a Johnson como presidente de la Cámara.

“Parece que Elon Musk está intentando asumir el papel de presidente no electo. Y, de hecho, Donald Trump, al parecer, está siguiendo sus órdenes”, dijo el jueves la representante Barbara Lee, demócrata por California, en CNN.

“El presidente de la Cámara no necesita ser miembro del Congreso”, publicó el senador Rand Paul, republicano por Kentucky, en las redes sociales. “Nada alteraría más el pantano que elegir a Elon Musk… piénselo. .. nada es imposible. (sin mencionar la alegría de ver al establishment colectivo, también conocido como 'unipartidista' perder la cabeza siempre amorosa)”.

Muchos de los presentadores del horario de máxima audiencia de Fox News, todos famosos aliados de MAGA, estaban particularmente satisfechos con los esfuerzos de Musk por acabar con el programa el miércoles por la noche.

Sean Hannity dijo que hay "un nuevo sheriff en la ciudad". Jesse Watters dijo que Musk “hizo estallar la factura todo el día”.

El jueves por la mañana, “Fox and Friends”, el programa matutino insignia de la cadena, estaba maravillado ante el nuevo poder que ejercía Musk.

Musk es ahora “el centro del universo en Capitol Hill de una manera que nadie ha visto nunca”, dijo Peter Doocy.

Después de que se anunció el nuevo proyecto de ley, Musk rechazó los rumores importantes de que él era el verdadero arquitecto y, en cambio, le dio crédito a Trump y Johnson.

“No soy el autor de esta propuesta”, publicó. "Crédito a @realDonaldTrump, @JdVance y @SpeakerJohnson".

NO HAY NINGÚN PLAN POR AHORA

Uno de los republicanos que rechazó el jueves el nuevo acuerdo de gasto aprobado por Trump fue el representante Chip Roy de Texas.

“Sí, creo que este proyecto de ley es mejor que ayer en ciertos aspectos, pero tomar este proyecto de ley… y felicitarse porque es más corto en páginas, pero aumenta la deuda en $5 billones, es una tontería, y eso es precisamente lo que están haciendo los republicanos. ”, dijo Roy en un encendido discurso antes de que el llamado acuerdo presupuestario del plan B fuera derrotado.

Roy fue uno de los republicanos que más se opuso al acuerdo presupuestario reconfigurado debido a la solicitud de Trump de abolir el techo de deuda del país, que a menudo se utiliza como balón de fútbol político, sin reducciones significativas del gasto a cambio. A él se unieron casi 40 miembros republicanos de la Cámara para cerrar el acuerdo. La propuesta que votó la Cámara habría ampliado el techo de deuda hasta enero de 2027.

La oposición pública de Roy le valió amenazas directas de Trump sobre un desafío en las primarias. Las amenazas vinieron con una mención del exrepresentante Bob Good de Virginia, quien perdió ante un rival respaldado por Trump este año.

La presidencia de Johnson fue amenazada por algunos medios conservadores, pero parecía haber mantenido el apoyo de Trump por ahora al presentar el nuevo acuerdo. Después de su fracaso, intentó hacer avanzar los intentos de llegar a un acuerdo presupuestario.

"Nos reagruparemos y encontraremos otra solución, así que estad atentos", dijo Johnson a los periodistas después de que su segundo intento de llegar a un acuerdo presupuestario fuera derrotado en la Cámara.

Aún así, en una reunión de activistas conservadores de todo el país en Phoenix el jueves, hubo júbilo por haber logrado torpedear la legislación original.

"Solo en las últimas 24 horas, hicimos algo que nunca hubiéramos podido hacer antes", dijo Charlie Kirk, director ejecutivo de Turning Point, en su conferencia anual AmericaFest, y agregó: "Quiero mostrar el poder que tienen". Lo que tengo, es que usted, todos los que están en esta sala y todos los que miran en línea, derrotaron a los conocedores de Washington en horas, a todos, y ese CR está muerto”.

Pero la derrota de la propuesta no deja ningún plan en marcha mientras el reloj avanza hacia un cierre del gobierno, que podría prolongarse hasta las vacaciones y el ajetreado mes de enero, cuando un nuevo Congreso asumirá sus funciones, los resultados de las elecciones deben ser certificados y Trump está listo para tomar posesión.

“No hay ningún nuevo acuerdo en este momento, simplemente, ya sabes, obviamente estamos analizando una serie de opciones”, dijo a los periodistas el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, republicano por Luisiana, después de que el segundo acuerdo presupuestario fuera derrotado.

Después de la votación, Musk culpó al líder demócrata Hakeem Jeffries de Nueva York por haber rechazado la propuesta por parte de la Cámara liderada por el Partido Republicano.

“Objetivamente, la gran mayoría de los miembros republicanos de la Cámara votaron a favor del proyecto de ley de gastos, pero sólo dos demócratas lo hicieron”, publicó en X. “Por lo tanto, si el gobierno cierra, obviamente es culpa de @RepJeffries y del Partido Demócrata. "

El acuerdo presupuestario aprobado por Trump incluía ayuda en casos de desastre para los estados devastados por los huracanes Helene y Milton, dinero para proyectos de construcción y limpieza ambiental, una extensión del proyecto de ley agrícola, financiación de millones para esfuerzos de conservación y asistencia para el desarrollo rural en casos de desastre.

Pero también eliminó una serie de otras disposiciones y, significativamente, los republicanos no consultaron a los demócratas al redactar la nueva legislación, a diferencia de lo que hicieron con la primera.

Los demócratas sorprendidos se opusieron en gran medida, diciendo que los estadounidenses se verán perjudicados por el importante gasto que se eliminó del acuerdo original, y dirigieron su enojo hacia el papel de Musk en la configuración del plan.

“Elon Musk ordenó a su presidente electo títere y a los republicanos de la Cámara de Representantes que rompieran el acuerdo bipartidista alcanzado para mantener abierto el gobierno”, escribió en X la representante Nancy Pelosi, demócrata por California, ex presidenta de la Cámara de Representantes. “Los republicanos de la Cámara de Representantes están abdicando de su responsabilidad al pueblo estadounidense y ponerse del lado de los multimillonarios y los intereses especiales”.

Jeffries utilizó su discurso en la Cámara de Representantes para tratar de volcar el problema de gasto en cuestión sobre los republicanos y los primeros cuatro años de Trump en el cargo.

“En la historia de nuestra nación, el 25% de la deuda de nuestra nación se acumuló durante los cuatro años del expresidente, el 25%. ¿Cómo te atreves a sermonear a Estados Unidos sobre la responsabilidad fiscal? Nunca”, dijo.

Trump, que gastó un capital político considerable en impulsar el segundo plan de gasto propuesto, aún no ha comentado sobre su fracaso. Pero el senador Kevin Cramer (R-N.D.) sugirió que si Trump hablara –nuevamente– podría marcar la diferencia.

"Honestamente, creo que una de las formas en que esto podría solucionarse con bastante rapidez sería si el presidente Trump viniera a Washington mañana o pasara el fin de semana aquí y hablara con la gente cara a cara", dijo el jueves por la noche. “Seamos realistas. … Tiene mucha influencia y persuasión. Actúa más como el presidente en funciones que como el presidente en funciones. Y si hubiera aparecido, creo que podría ayudar a que las cosas avancen”.