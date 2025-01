Nuevo Congreso inicia hoy, con pequeña mayoría republicana y enormes tareas

WASHINGTON — El nuevo Congreso comenzará el viernes, con una pequeña mayoría republicana en la Cámara de Representantes que se ocupará de enormes tareas en el primer año del segundo mandato de Donald Trump, desde mantener abierto el gobierno hasta evitar un calamitoso impago de la deuda y avanzar en las ambiciones migratorias e impositivas del presidente electo.

Los republicanos obtuvieron una mayoría de 220-215 escaños en las elecciones de 2024, pero comenzarán con 219 miembros, ya que el exrepresentante Matt Gaetz, republicano por Florida, ya renunció y prometió no recuperar su asiento.

Eso significa que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, no puede permitirse más de una deserción para ser reelegido como presidente en una votación pública el viernes. Pero conservar su puesto es la parte fácil: lo que viene a continuación presentará la mayor prueba de la carrera política del republicano de Luisiana.

La mayoría de Johnson se reducirá aún más en las próximas semanas, ya que Trump anunció que elegirá a dos republicanos de la Cámara de Representantes para que se desempeñen en su administración: Michael Waltz de Florida, para ser asesor de seguridad nacional, y Elise Stefanik de Nueva York, para ser embajadora ante las Naciones Unidas. Es probable que reemplazarlos lleve meses.

Si ambos se van antes de que Gaetz sea reemplazado, la mayoría se reduciría a un aún más tenue 217-215, lo que significa que una sola deserción republicana podría hundir un proyecto de ley a menos que los demócratas voten a favor.

En otras palabras, los republicanos de la Cámara de Representantes tendrán un margen de cero votos para la deserción en los primeros meses cruciales de la presidencia de Trump. Incluso cuando el partido vuelva a estar en plena forma, la mayoría de la Cámara podría tener problemas para aprobar una legislación partidaria si un puñado de miembros se enferma, tiene conflictos de agenda o experimenta retrasos por el clima que les impidan llegar a Washington a tiempo para las votaciones clave. Los republicanos tendrán una mayoría ligeramente mayor en el Senado, 53-47, cuando los senadores presten juramento el viernes y comiencen a trabajar en la programación de audiencias para los nominados al gabinete de Trump.

Y tienen una larga lista de tareas por hacer. Esto es lo que hay en la agenda de 2025.

Financiación del gobierno antes del 14 de marzo

La prolongada lucha del mes pasado por un proyecto de ley de corto plazo para evitar un cierre del gobierno acaba de posponer la fecha límite hasta el 14 de marzo, menos de dos meses después de que Trump preste juramento. Eso significa que los republicanos todavía necesitan llegar a un acuerdo con los demócratas sobre cómo financiar el gobierno, lo que rutinariamente causa enfrentamientos entre los moderados del Partido Republicano, los halcones militares y los conservadores de línea dura.

Si la historia sirve de guía, es poco probable que los republicanos de la Cámara de Representantes encuentren suficientes votos para aprobar un proyecto de ley sin los demócratas, ya que siempre pierden algunos votos de la derecha. Pero incluso si logran unificar su conferencia en la Cámara, necesitarán 60 votos del Senado para hacer una ley, lo que significa que el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, demócrata por Nueva York, y el líder entrante de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, necesitarán firmar cualquier acuerdo para evitar un cierre.

Eso significa que Johnson finalmente tendrá que vender otro paquete de compromiso a los miembros que rutinariamente se enfadan con esos proyectos de ley.

Aprobar la agenda de Trump sobre inmigración, energía e impuestos

Los republicanos esperan avanzar rápidamente en la legislación para impulsar componentes centrales de la agenda de Trump. Han dejado en claro que utilizarán el proceso de “reconciliación” presupuestaria para eludir la regla de los 60 votos del Senado y aprobar un proyecto de ley con solo votos republicanos.

Ese proceso tiene limitaciones. Comienza con la aprobación de una resolución presupuestaria para establecer parámetros fiscales e instruir a los comités, y luego el proyecto de ley final solo puede hacer cambios en la política fiscal y de gastos, lo que requerirá compromisos que los conservadores preferirían no aceptar. Los demócratas pueden impugnar y eliminar cualquier disposición que no esté relacionada con los impuestos o el gasto y, por lo tanto, no califique para la vía de los 50 votos.

Los desacuerdos ya han salido a la luz pública. El líder entrante de la mayoría en el Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, está presionando para dividirlo en dos proyectos de ley con la esperanza de obtener una victoria rápida en la concesión de más fondos a Trump para la seguridad fronteriza antes de presentar otra medida partidaria a finales de este año para ampliar los recortes de impuestos de Trump antes de su vencimiento el último día de 2025. Pero el presidente del Comité de Medios y Arbitrios, que redacta las leyes fiscales, el representante Jason Smith, republicano por Missouri, está advirtiendo a los republicanos de que retrasar el proyecto de ley fiscal podría ponerlo en peligro y arriesgarse a un aumento de impuestos de varios billones de dólares.

Sea cual sea la estrategia que adopten, los republicanos también tendrán que lograr una casi unanimidad en cuestiones divisivas como cuánto añadir al déficit y qué partes de los logros heredados del presidente saliente Joe Biden deben derogar para financiar sus nuevas políticas. Esto último es más complicado de lo que parece: grandes partes de los programas de energía limpia de Biden que los líderes republicanos pretenden derogar benefician a distritos conservadores representados por republicanos.

Ampliar el techo de la deuda

Según una ley bipartidista firmada el año pasado, Estados Unidos está a punto de alcanzar el techo de la deuda este mes y comenzará a utilizar “medidas extraordinarias” para pagar las cuentas y evitar un impago que podría tener consecuencias catastróficas para la economía estadounidense y mundial. Es probable que eso le dé al Congreso unos meses, pero los miembros invariablemente tendrán que extender el techo de la deuda en algún momento de este año.

El mes pasado, la demanda de último momento de Trump de que el Congreso le quite el techo de la deuda de encima fue ampliamente rechazada por ambos partidos. A pesar de la amenaza de Trump de presentar impugnaciones en las primarias contra los republicanos que votaron a favor de un proyecto de ley de financiación sin resolver el límite de la deuda, 170 miembros del Partido Republicano apoyaron esa medida.

Muchos republicanos votan rutinariamente en contra de levantar o extender el techo de la deuda. Pero los demócratas, que suelen llenar el vacío, pueden ser reacios a ayudar a los republicanos a levantar el techo de la deuda justo cuando el Partido Republicano está aprobando un proyecto de ley fiscal partidario que, según la oposición, beneficiaría principalmente a los ricos.

Entonces, ¿llegarán los republicanos a un acuerdo con los demócratas? ¿Encontrarán una manera de elevar el límite de endeudamiento con sólo los votos del Partido Republicano, tal vez en un proyecto de ley de reconciliación?

El mes pasado, a puertas cerradas, los republicanos hicieron un pacto para aplicar recortes de gastos de 2,5 billones de dólares en 2025 junto con un aumento del límite de la deuda, una forma de apaciguar a los conservadores de línea dura. Pero algunos dicen que ese acuerdo no vale ni el papel en el que está impreso.

“A eso lo llaman un acuerdo de caballeros”, dijo a NBC News el representante Tim Burchett, republicano por Tennessee, que se ha opuesto a proyectos de ley anteriores para elevar el límite de la deuda. “Y aquí arriba no hay caballeros, amigo”.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Sahil Kapur para NBC News. Para más de NBC News, haz clic aquí.