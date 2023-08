Condenan a cadena perpetua a exconcursante de “Family Feud” por asesinar a su esposa

Un exconcursante del programa de televisión "Family Feud" fue condenado por un juez de Illinois a cadena perpetua por el asesinato a tiros de su esposa, de la que estaba separado.

En mayo, Timothy Bliefnick fue declarado culpable de asesinato en primer grado y allanamiento de morada en el ataque del 23 de febrero en Quincy. El viernes, el juez Robert Adrian condenó al acusado a pasar su vida entre rejas, esencialmente el castigo más duro del estado.

"Sr. Bliefnick, usted investigó este asesinato, planeó este asesinato, practicó este asesinato", dijo el juez del tribunal de circuito. "Irrumpiste en su casa y le disparaste una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14 veces".

Illinois abolió la pena de muerte en 2011 por vía legislativa. La cadena perpetua natural equivale a lo que en otros estados se denomina cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Los fiscales alegaron que Bliefnick se dirigió en una bicicleta recién comprada a la residencia de su esposa Rebecca, irrumpió por una ventana y abrió fuego, dejándola morir en un cuarto de baño.

"Algunos de esos disparos se efectuaron mientras ella estaba tendida en el suelo", señaló el juez.

Entre los que hablaron en la sentencia estaba el cuñado de Rebecca, Brett Reilly, que dijo: "Has condenado a sus hijos, a su familia y a sus amigos a toda una vida de profundo dolor."

Bliefnick no habló el viernes, y él no presentó pruebas o testigos durante su juicio, afiliado NBC WGEM de Quincy informó. Su abogada, Casey Schnack, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Ella había pedido al juez un nuevo juicio porque la defensa no descartó a otros en el hogar de Bliefnick al presentar pruebas de búsquedas en Internet en sus dispositivos.

El juez Adrian dijo que la conexión entre el acusado y los registros era una cuestión que debía decidir el jurado, que lo declaró culpable en mayo. Pero sugirió que estaba satisfecho con la conexión, señalando que los dispositivos de Bliefnick estaban bajo su custodia y sólo se podía acceder a ellos de forma rutinaria a través de sus contraseñas.

Adrian se negó a anular los veredictos de culpabilidad.

En 2021, Timothy solicitó el divorcio, y cada uno había presentado una orden de alejamiento contra el otro. Se fijó un procedimiento en el divorcio para la semana siguiente al asesinato del 23 de febrero, informó WGEM.

El acusado apareció en "Family Feud" en 2020 con miembros de su clan. Levantó cejas con su respuesta a la pregunta del presentador Steve Harvey: "¿Cuál fue el mayor error que cometiste en tu boda?".

"Yo", dijo.

Estuvo casado con Rebecca durante 14 años. Fueron padres de tres niños de 5, 10 y 12 años.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Dennis Romero para nuestra cadena hermana NBCNews.com. Para más de NBC News entra aquí.