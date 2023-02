Condado de Florida remueve libros de Roberto Clemente y Sonia Sotomayor para revisión

Un total de 176 libros, incluyendo uno sobre el pelotero puertorriqueño Roberto Clemente, fueron prohibidos en el distrito escolar del condado Duval, Florida mientras son -presuntamente- revisados para que sean adecuados para los estudiantes.

Según denunció PEN America, los libros se han mantenido almacenados durante 10 meses y se desconoce cuándo podrían regresar a los salones de clases.

Los títulos eliminados formaban parte de la Colección de bibliotecas de “Essential Voices”, adquirida por el distrito en 2021.

Esta colección incluye personajes que representan una variedad de etnias, afiliaciones religiosas e identidades de género, e incluye libros ilustrados para niños como “Sulwe” de Lupita Nyong, “Dim Sum for Everyone!” de Grace Lin, y “Berenstain Bears and the Big Question” de Stan y Jan Berenstain.

También, removieron publicaciones sobre cómo leyendas del béisbol se enfrentaron al racismo en Estados Unidos, así como la vida de Celia Cruz y la puertorriqueña Sonia Sotomayor, primera persona hispana en ocupar un cargo en la Corte Suprema de Estados Unidos.

The district also banned a book on Roberto Clemente.https://t.co/06Nj2CISIV pic.twitter.com/AFupSKV1Ei — The Intellectualist (@highbrow_nobrow) February 7, 2023

El libro del astro boricua se titula “Roberto Clemente, Pride of the Pittsburgh Pirates” y fue escrito por Jonah Winter e ilustrado por Raúl Colón.