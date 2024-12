NUEVA YORK -- Miles de personas se congregarán en Times Square en la Ciudad de Nueva York para ver la caída de la bola en la víspera de Año Nuevo. Una tradición que empezó desde 1904, pero no fue hasta 1907 que la famosa bola de cristal descendió por primera vez desde el asta de la bandera en lo alto de One Times Square. Hasta el momento se han diseñado siete versiones de la bola para anunciar el Año Nuevo.

A continuación de compartimos todo lo que debes saber sobre esta celebración, tanto si piensas ir a festejar en persona o desde la comodidad de tu casa.

¿Cómo puedo ver la celebración desde mi hogar?

Desde la Ciudad de Nueva York, Lourdes Stephen y Danilo Carrera, junto a Chiky Bombom, estarán desde el icónico Times Square con toda la emoción de la caída de la famosa esfera. Nuestros televidentes podrán ver en vivo este especial Bienvenido 2025 a partir de las 8 p.m.ET.

Además, por primera vez en televisión, se despedirá el año en el Empire State Building, donde Jessica Carrillo y Gabriel Coronel presentarán los musicales de David Bisbal, Pedro Capó, Elvis Crespo, Kapo, Jhayco, y Yailin la Más Viral.

Otra opción es ver nuestra transmisión en vivo por cámara desde Times Square a partir de las 7 p.m. hasta la 1 a.m. en esta misma página (mira arriba en nuestro video) o en cualquier plataforma de streaming. Mira aquí cómo.

¿Dónde es la mejor vista si voy en persona?

La bola de Nochevieja de Times Square desciende desde un mástil en la parte superior de One Times Square. Se puede ver mejor a lo largo de Broadway, desde la calle 43 hasta la calle 50, y a lo largo de la Séptima Avenida, hasta la calle 59 al norte.

El sistema de sonido está instalado en la zona Bowtie (donde se cruzan Broadway y la Séptima Avenida), y las pantallas de video en One Times Square (donde se baja la bola) son fácilmente visibles. Hay pantallas adicionales instaladas a lo largo del evento.

¿A qué horas debería llegar a Times Square? ¿A qué horas empiezan las celebraciones?

La celebración comenzará poco antes de las 6:00 p. m. EST. Aproximadamente a las 6:00 p. m. EST, la bola de Nochevieja de Times Square se elevará hasta lo alto del mástil en One Times Square (Broadway en la calle 43). Exactamente a las 11:59 p. m. EST, la bola hará su descenso de 60 segundos por el asta de la bandera para señalar el comienzo del Año Nuevo.

Los asistentes comienzan a reunirse por la tarde en la víspera de Año Nuevo y se les permitirá el ingreso a las áreas de observación por orden de llegada. Es difícil decir cuándo se llenarán las diferentes áreas de observación, ya que eso depende del año y del tiempo. Las áreas de observación se abrirán oficialmente a las 3:00 p.m. Si desea ver desde un área de observación, diríjase a los puntos de acceso en las calles 49, 52 y 56 en las avenidas sexta y octava.

¿Habrá actuaciones? ¿Cuál es el horario de la celebración de Nochevieja?

Mark Ambor interpretará los éxitos “Belong Together”, “Good to Be” y “Our Way”. El cantante de música country nominado al GRAMMY® Mickey Guyton interpretará los éxitos “My Side of the Country”, “House on Fire”, “All American” y la tradición especial de la Nochevieja en Times Square de cantar “Imagine” de John Lennon momentos antes de la caída de la bola. También habrá actuaciones de Carrie Underwood, Megan Moroney, Sophie Ellis-Bextor, los Jonas Brothers, TLC, Rita Ora, la cantante colombiana Greeicy, De La Ghetto, Kapo y el grupo de baile AGNEW.

Para ver los horarios de las presentaciones ir aquí.

¿Se necesitan entradas para este evento? ¿Hay fiestas en Times Square?

No se necesitan entradas para la celebración anual de Nochevieja en Times Square, que es un evento gratuito abierto a todo el mundo por orden de llegada. No hay espacios para la vista pública disponibles para la venta.

Se celebran algunas fiestas privadas en muchos de los restaurantes y hoteles de Times Square y es necesario adquirir entradas con antelación.

¿Cuál es la mejor manera de llegar a Times Square?

La mejor manera de llegar a Times Square es en transporte público. Para llegar a Times Square, los trenes de las líneas 1, 2, 3, 7, A, B, C, D, E, F, M, N, Q, R, W y S dan servicio a la zona de Times Square. Tenga en cuenta que algunos trenes no funcionan los fines de semana. En el pasado, la MTA ha recomendado a los asistentes a la fiesta que no utilicen la estación de metro de la calle 42 en la víspera de Año Nuevo debido a las condiciones de aglomeración; se recomienda salir en una de las estaciones circundantes e ingresar a Times Square a pie. Si bien el horario real del sistema cambia según la llegada de los asistentes a la celebración de la víspera de Año Nuevo, según el cronograma de años anteriores.

¿Cómo entro a Times Square en Nochevieja?

El acceso a Times Square la noche del 31 de diciembre será únicamente desde la 6th Avenue o la 8th Avenue. Nadie podrá cruzar Broadway/7th Avenue una vez que las calles hayan sido cerradas. Si su destino está al este de Broadway/7th Avenue, debe ingresar por la 6th Avenue y la calle transversal más cercana a su destino. Si su destino está al oeste de Broadway/7th Avenue, debe ingresar por la 8th Avenue y la calle transversal de su destino. La única excepción es para los negocios en la 42nd Street; para ellos, deberá ingresar por la 40th Street y la 8th Avenue.

Si va a un negocio en la misma calle transversal que nuestros puntos de acceso al área de observación (49th St, 52nd St, 56th St), diríjase al área de la acera más cercana a su negocio; el punto de control en el medio de la calle será para ingresar a las áreas de observación.

Además, a partir de las 4 p. m., 8th Ave y 6th Ave cerrarán para peatones y vehículos. Si necesita cruzar desde el lado oeste de la 8th Ave al lado este, o desde el lado este de la 6th Ave al lado oeste, habrá cruces peatonales en las calles 41st, 44th, 50th, 54th y 57th.

Si va a asistir a una fiesta o evento en Times Square en la víspera de Año Nuevo, asegúrese de comunicarse con el negocio para confirmar las instrucciones especiales que pueda necesitar para acceder a la entrada del establecimiento.

Puntos de acceso para las áreas de observación:

49th desde 6th & 8th Aves

52nd desde 6th & 8th Aves

56th desde 6th & 8th Aves

¿Qué calles estarán cerradas por las celebraciones?

El 31 de diciembre, el Departamento de Policía de Nueva York comenzará a cerrar el acceso a Times Square a partir de la calle 43 y Broadway, y se desplazará hacia el norte a medida que lleguen los asistentes. La hora exacta en que se cerrarán estos bloques al tráfico peatonal y vehicular dependerá de cuándo comiencen a llegar los asistentes.

A partir de las 4 a. m., la 7.ª Avenida estará cerrada al tráfico vehicular desde la calle 42 hasta la 48, y el tráfico vehicular en las calles laterales desde la calle 43 hasta la 48 estará cerrado desde la avenida 6 hasta la avenida 8. Más tarde en la mañana, aproximadamente a las 11 a.m., la 7.ª Avenida y Broadway estarán cerradas al tráfico desde la calle 38 hasta la 59.

Aproximadamente a las 4 p.m., la 8.ª Avenida y la 6.ª Avenida cerrarán al tráfico peatonal y vehicular. Si necesita cruzar desde el lado oeste de 8th Ave al lado este, o desde el lado este de 6th Ave al lado oeste, habrá cruces peatonales en las calles 41st, 44th, 50th, 54th y 57th.

Las áreas y bloques de observación se cerrarán a medida que se llenen hacia el norte, calle por calle, según lo considere necesario la policía.

Puntos de acceso peatonal para ingresar a las áreas de observación:

49th desde 6th y 8th Aves

52nd desde 6th y 8th Aves

56th desde 6th y 8th Aves

¿Qué ropa debo llevar? ¿Puedo llevar o qué objetos están NO permitidos?

Consulta el tiempo y abrígate bien. Recuerda que podrías pasar un largo periodo de tiempo al aire libre en condiciones que podrían llegar a alcanzar temperaturas bajo cero. Debes estar bien preparado y bien aislado. Muchas capas, prendas sintéticas (como Goretex y polipropileno), ropa de abrigo resistente al viento y al agua y un buen sombrero son las claves para mantenerte abrigado. Ten en cuenta que revisarán todos los bolsos.

Artículos que NO están permitidos:

Mochilas

Bolsos grandes

Paraguas

Sillas de jardín u otras sillas plegables

Mantas de picnic

Helmets grandes

Bebidas alcohólicas

Por último, recuerda beber mucha agua y evitar el alcohol y la cafeína. Beber en público es ilegal en la Ciudad de Nueva York y la policía confiscará el alcohol. Además, tanto la cafeína como el alcohol te deshidratarán. La deshidratación es muy común y puede aparecer de repente cuando hace frío.

Tengo una discapacidad. ¿Habrá un área designada para que pueda ver la caída de la bola?

El área de visualización designada para personas con discapacidades ya ha alcanzado su capacidad máxima.

¿Habrá baños públicos portátiles disponibles?

No hay baños portátiles en Times Square durante la celebración.

¿Habrá teatros, tiendas, restaurantes y puestos de comida y bebida abiertos en la zona? ¿Puedo ir a comer y volver?

No habrá vendedores ambulantes de alimentos y bebidas autorizados en Times Square.

Algunos teatros de Broadway estarán abiertos en Nochevieja.

¿Qué hoteles y restaurantes abiertos en Times Square tienen vistas al Ball?

Las siguientes empresas tienen vistas del Ball desde partes de su edificio:

Renaissance New York

Marriott Marquis

The Knickerbocker

Bubba Gump Shrimp Company

Olive Garden

R Lounge

Beast and Butterflies en el M Social

Bar 54 en el Hyatt Centric

Tempo by Hilton en TSX Broadway

Datos curiosos sobre la bola

La bola es una esfera geodésica de 12 pies de diámetro y pesa 11,875 libras

La bola está cubierta con un total de 2,688 triángulos de cristal que varían en tamaño y tienen una longitud de 4 ¾ pulgadas a 5 ¾ pulgadas por lado

Cada triángulo de cristal muestra uno de los dos patrones brillantes especiales que decoran la bola

El diseño de cristal One Times Square presenta cortes lineales largos con un círculo cerca de la parte superior que representa el poste de 135 pies y el edificio icónico famoso por la caída de la bola que da la bienvenida al comienzo de cada nuevo año. Los cortes refractivos más delgados que irradian desde el círculo se realzan con los LED de colores subyacentes que muestran los efectos de iluminación caleidoscópicos de la bola

El diseño de cristal Ever consta de tres pares de anillos entrelazados rodeados de facetas de diamantes que brindan el marco para la letra E. El patrón de joyas brillantes simboliza la unidad y la E resalta EVER, que es el nuevo destino para las ceremonias de votos que se inaugurarán en 2025 en One Times Square

Los 2,688 triángulos de cristal están atornillados a 672 módulos LED que están fijados al marco de aluminio de la Bola

La bola está iluminada por 32,256 LED (diodos emisores de luz). Cada módulo LED contiene 48 LED: 12 rojos, 12 azules, 12 verdes y 12 blancos, lo que suma un total de 8,064 de cada color

La bola es capaz de mostrar una paleta de más de 16 millones de colores vibrantes y miles de millones de patrones que crean un espectacular efecto caleidoscópico sobre One Times Square

¿Dónde puedo encontrar más información?

Para más información ir aquí.

