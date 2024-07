Estaba en casa con su familia: se reporta al menos un muerto en Texas por el huracán Beryl

Un roble les cayó encima y el padre quedó atrapado bajo los escombros.

Paramédicos acudieron a prestar auxilio en la cuadra 20,900 de Heather.

La mujer y los hijos están ilesos.

En el segundo incidente, la persona que perdió la vida es un abuelo de 74 años, informó el Distrito Policial Cuatro informó a través de FaceBook.

De acuerdo a las autoridades, el nieto de la familia fue quien reportó el hecho registrado en la cuadra 17400 de Rustik Canyon Trial

Tragic! @HCSOTexas units responded to the 20900 blk of Heather Grove Ct (Kings River Village - Humble). A tree fell on a house and a man was trapped under debris. Preliminary info indicates one person has been confirmed deceased. Fire department is on-scene.

