Baja tu factura de energía en un click Si tienes barras multicontacto, no apagarlas puede aumentar a tu recibo de electricidad hasta $100 dólares al año.

Si el precio de tu factura eléctrica sube desmesuradamente y no sabes porqué, podría ser que tengas en casa vampiros electrónicos. ¿Qué son vampiros electrónicos?

Los vampiros electrónicos son aquellos aparatos que consumen energía incluso cuando no están en uso, tales como cargadores de teléfonos, conectores de electrodomésticos y tu computadora portátil. Con el simple hecho de estar conectados a la corriente, pueden aumentar a tu recibo de electricidad hasta $100 dólares al año.

Evitar esta fuga de energía es muy sencillo, simplemente apaga las barras multicontacto cuando no estén en uso.

Este tipo de barras en su mayoría cuentan con un botón de seguridad, si lo apagas, no solo estarás evitando fugas de energía, además si hay un cambio de voltaje inesperado, tu electrónicos estarán a salvo.

Además no olvides mantener desconectado todo aquel electrónico que no estés utilizando, como celulares, tabletas, computadoras de escritorio, etc.

Parece broma, pero el consumo y los ahorros son en serio, de acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental, los electrónicos, mejor conocidos como “gadgets” generan $10,000 millones al año en costo de energía eléctrica.

Un pequeño cambio puede hacer una gran diferencia. Trabajemos juntos para un futuro verde. Visita GreenisUniversal.com