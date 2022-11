En video: hombre con un cuchillo ataca el auto de una joven hispana en una gasolinera

SAN JOSÉ, California - Una joven hispana se llevó el susto de su vida luego de que un desconocido la atacara con un cuchillo mientras se encontraba dentro de su vehículo en una estación de servicio de San José.

Isabel Cruz relató que se detuvo en la gasolinera Quickstop ubicada en Lucretia Avenue cuando vio al sospechoso identificado como Eduardo Sánchez gritando obscenidades en una parada de camiones.

“En ese momento que se acercó a mi carro, dije 'voy a subir' (las ventanas) por si las dudas”, explicó Isabel.

Imágenes de video muestran el momento en el que Sánchez se acerca al auto y con cuchillo en mano comienza a golpear la ventana.

“Fue mucho temor porque no sabes qué va a pasar, fue muy inesperado para mí”, aseguró la joven.

El hombre no solo le causó daños a la ventana del auto de Isabel, sino que también cortó una de las llantas de su vehículo.

“Esta víctima usó el vidrio del coche como protección. Porque si lo tuviera abajo, quién sabe qué podría suceder”, indicó Christian Camarillo, vocero de la policía.

Isabel llamó a la policía y publicó el video del ataque en redes sociales.

Camarillo dijo que uno de los oficiales vio el video y reconoció a Sánchez, por lo que volvió al lugar del incidente para intentar localizarlo.

“Nuestros oficiales hicieron un excelente trabajo. Uno de los oficiales lo reconoció, lo trató de arrestar. El sospechoso huyó, pero lo arrestamos”, afirmó Camarillo.

Luego de una pequeña persecución, la policía arrestó a Sánchez, quien tienen un extenso historial criminal. Antes de ser arrestado, el sospechoso tiró el cuchillo.

Por su parte, Isabel se mostró agradecida de que no le ocurrió nada durante el ataque.

“Estoy muy agradecida de estar aquí y pues no me quejo, aunque me va a costar. Pero pues la vida no me la hubiera podido regresar nadie”, aseveró la joven.