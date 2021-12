Artista apuñalado en festival de música en Los Ángeles

El departamento de policía de Los Ángeles está investigando la escena en un festival de música en el estadio Banc of California en Exposition Park, donde supuestamente un artista fue apuñalado.

LAPD dice que el hombre tiene alrededor de 30 años y su estado se desconoce actualmente.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El festival, que estaba programado para durar de 11 a.m. a 11 p.m., terminó temprano y se pidió a los invitados que salieran del área.

El incidente se informó aproximadamente a las 8:40 p.m. del sábado.

El concierto "Once Upon A Time in LA" estaba programado para presentar a varios artistas diferentes con artistas como 50 Cent, Ice Cube, YG y Snoop Dogg como titulares.

Esta es una historia en desarrollo. Por favor revise las actualizaciones.