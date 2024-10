Arrestan a popular creador en TikTok, acusado de homicidio

Terryon Thomas, un popular creador en TikTok de 20 años mejor conocido como Mr Prada, fue acusado de asesinato en segundo grado y obstrucción de la justicia, anunció el jueves la Oficina del Sheriff de East Baton Rouge en Louisiana.

Thomas, que tiene casi 4 millones de seguidores en TikTok, fue arrestado en Dallas el martes después de que el Departamento de Policía de Baton Rouge emitiera una orden de arresto en su contra por sospecha de daño criminal agravado a la propiedad, resistencia a un oficial y uso no autorizado de un vehículo de motor.

El popular creador de contenido en línea con sede en Baton Rouge fue acusado de conducir el vehículo robado del terapeuta William Nicholas Abraham, de 69 años, también de Baton Rouge, quien fue encontrado muerto al costado de una carretera cerca de Tangipahoa Parish, Louisiana, el domingo.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dijeron que la causa de la muerte fue un traumatismo contundente.

Thomas ha sido objeto de un frenesí en las redes sociales después de que las afirmaciones de que estuvo involucrado en la muerte de Abraham se volvieran virales.

Muchas publicaciones en TikTok y X, algunas de las cuales obtuvieron millones de vistas, especularon sobre la relación entre Thomas y Abraham.

La Oficina del Sheriff de East Baton Rouge, que está investigando la muerte de Abraham como un homicidio, registró la casa de Thomas y encontró evidencia que indicaba que había ocurrido un altercado violento en el interior, según una declaración jurada de orden de arresto presentada por la oficina del sheriff. La policía encontró "una cantidad significativa de sangre" y "múltiples objetos afilados y otras armas", según la declaración jurada.

"Aprecio el trabajo realizado por la Oficina del Sheriff de la Parroquia de Tangipahoa, la Policía Estatal de Luisiana y el Laboratorio Criminalístico, el Departamento de Policía de Baton Rouge, el Servicio de Alguaciles y todos los demás involucrados", dijo el Sheriff de East Baton Rouge, Sid Gautreaux, en un comunicado de prensa.

"Esta es una investigación en curso que llevará tiempo para reunir más pruebas. Espero que este arresto pueda traer algo de cierre y tranquilidad a los amigos y familiares".

LAS IMÁGENES DE VIGILANCIA DONDE SE VE AL ACUSADO

Las imágenes de vigilancia mostraron a Abraham llegando al complejo de apartamentos de Thomas el sábado con la misma ropa con la que se encontró su cuerpo el domingo, según la declaración jurada.

Los testigos vieron a Thomas arrastrando una lona por las escaleras de su complejo de apartamentos y cargándola en el vehículo de Abraham, según la declaración jurada.

NBC News se ha puesto en contacto con el equipo de gestión que figura en el perfil de Thomas para solicitar comentarios. Los funcionarios del tribunal y del sheriff no supieron de inmediato si tenía un abogado.

Thomas ganó notoriedad en TikTok por sus videos cómicos, muchos de los cuales fue acusado de copiar de otros creadores, según la base de datos en línea Know Your Meme.

Ha conseguido casi 4 millones de seguidores. Thomas hizo videos ahora eliminados en los que expresaba que no se disculpaba por replicar a otros creadores, según Know Your Meme.

Algunas personas que especulan sobre Thomas en línea señalaron los informes del arresto de Abraham en 2015 después de que fuera acusado de tocar inapropiadamente a un cliente de 11 años, según el medio local WAFB. Los fiscales se negaron a llevar el caso a juicio.

El exabogado de Abraham, Jarrett Ambeau, dijo a NBC News que Thomas no era el niño involucrado en el caso.

La Oficina del Sheriff de East Baton Rouge dijo en un comunicado de prensa que “no hay evidencia que sugiera que Thomas era cliente de Abraham”.

También dijo que la relación entre Thomas y Abraham, así como un posible motivo, todavía estaban bajo investigación.

Thomas permanece detenido en Dallas y espera su extradición a Louisiana. Aún no se ha fijado una fecha para su comparecencia ante el tribunal.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.