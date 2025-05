Arrestan al alcalde de Newark a las afueras de un centro de detención de ICE

NUEVA JERSEY - El alcalde de Newark, Ras Baraka, fue arrestado por autoridades federales el viernes en la tarde en las afueras del centro de detención de ICE en Delaney Hall, dio a conocer un portavoz del equipo del alcalde. El alcalde estaba en el lugar debido a que líderes del Congreso habían programado una visita de "supervisión" por la tarde.

El portavoz no dio a conocer más detalles o una declaración sobre el arresto. El alcalde se encontraría en este momento en la oficina de campo del Departamento de Seguridad Nacional en Newark.

Alina Habba, la fiscal interina de Estados Unidos para Nueva Jersey, dijo en la plataforma social X que Baraka cometió una invasión de propiedad privada e ignoró las advertencias del personal de Seguridad Nacional de abandonar Delaney Hall, un centro de detención administrado por el operador de prisiones privadas GEO Group.

Los testigos dijeron que el arresto se produjo después de que Baraka intentara unirse a una visita programada a las instalaciones con tres miembros de la delegación del Congreso de Nueva Jersey, los representantes Robert Menéndez, LaMonica McIver y Bonnie Watson Coleman.

"Estamos en Delaney Hall, una prisión de ICE en Newark que abrió sin permiso de la ciudad y en violación de las ordenanzas locales", escribió el representante Coleman en una publicación en X. .

Por su parte, en un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo que los legisladores no habían solicitado una visita a las instalaciones, contrariamente a los relatos de los testigos.

La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, señaló que los congresistas Robert Menéndez Jr. y Bonnie Watson Coleman, junto a manifestantes "se refugiaron en una caseta de vigilancia, el primer control de seguridad. Este allanamiento ilegal a un centro de detención pone en riesgo la seguridad de nuestros agentes del orden y de los detenidos. Los congresistas no están por encima de la ley y no pueden irrumpir ilegalmente en los centros de detención. Si estos congresistas hubieran solicitado una visita, la habríamos facilitado". McLaughlin dijo que esto ocurrió cuando llegó un autobús con detenidos al centro de detención.

El departamento dijo que la instalación tiene los permisos adecuados y que se han superado las inspecciones.

Horas después, Coleman expresó en su cuenta de X que "contrariamente a un comunicado de prensa emitido por el DHS, no irrumpimos en el centro de detención. El autor de dicho comunicado desconocía tan poco los hechos que ni siquiera contabilizó correctamente el número de representantes presentes. Estábamos ejerciendo nuestra función de supervisión legal, como lo hemos hecho en el Centro de Detención de Elizabeth sin incidentes. Reabrir Delaney Hall no nos hará más seguros y no creará un sistema de inmigración que sea justo y seguro para todas las familias".

El gobernador Phil Murphy se declaró indignado por el injusto arresto de Baraka.

"El gobernador Phil Murphy se declaró indignado por el injusto arresto de Baraka.

"El alcalde Baraka es un servidor público ejemplar que siempre ha defendido a nuestros vecinos más vulnerables. Exijo su liberación inmediata por parte de las fuerzas del orden federales", declaró Murphy el viernes.

Cómo fue el arresto

En un video del altercado compartido con The Associated Press, se escucha a un funcionario federal con una chaqueta con el logotipo de Investigaciones de Seguridad Nacional decirle a Baraka que no podía participar en un recorrido por las instalaciones porque "no eres congresista".

Baraka abandonó entonces la zona de seguridad y se reunió con los manifestantes en el lado público de la puerta. El video lo muestra hablando a través de la puerta con un hombre de traje, quien le informa: "Están hablando de regresar para arrestarte".

"No estoy en su propiedad, no pueden salir a la calle y arrestarme", respondió Baraka.

Minutos después, varios agentes de ICE, algunos con mascarillas, rodearon a Baraka y a otros en el lado público de la puerta. Mientras los manifestantes gritaban "¡Vergüenza!", Baraka fue arrastrado de vuelta a través de la puerta de seguridad, esposado.

Un correo electrónico y un mensaje telefónico enviados a la oficina de comunicaciones del alcalde no recibieron respuesta inmediata el viernes por la tarde. Kabir Moss, portavoz de la campaña de Baraka para gobernador, declaró: "Estamos monitoreando la situación activamente y proporcionaremos más detalles a medida que estén disponibles".

Por qué Baraka ha estado visitando la prisión

Baraka había visitado el centro en los últimos días en medio de los esfuerzos por cerrar la prisión, recientemente reabierta. El alcalde ha declarado públicamente que el centro de detención no cuenta con los permisos necesarios para operar.

Baraka, demócrata que se postula para suceder al gobernador Phil Murphy, cuyo mandato está limitado, se ha unido a la lucha contra el gobierno del presidente Donald Trump por la inmigración ilegal.

Se ha opuesto enérgicamente a la construcción y apertura del centro de detención de 1,000 camas, argumentando que no debería permitirse debido a problemas con los permisos de construcción.

En febrero, ICE adjudicó un contrato de 15 años a The Geo Group Inc. para gestionar el centro de detención de Newark. Geo valoró el contrato en $1,000 millones, un acuerdo inusualmente largo y cuantioso para ICE.

El anuncio formó parte de los planes de Trump de aumentar drásticamente el número de plazas en centros de detención a nivel nacional, con un presupuesto de aproximadamente 41,000 este año.

Baraka demandó a GEO Group poco después de que se anunciara el acuerdo.