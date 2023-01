La acusan de obligar a una joven de 16 años a tener sexo con adultos

FLORIDA - La policía de Broward informó del arresto de una joven de 18 años, quien según el informe de arresto presuntamente forzó a una menor de edad a tener relaciones sexuales con un adulto después de que ambas escaparan de un hogar sustituto en Southwest Ranches.

Hannah Ellsworth enfrenta múltiples cargos, incluyendo tráfico sexual y agresión lasciva contra una menor de 16 años, entre otros.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

De acuerdo con el reporte de arresto, Ellsworth y la menor, de 13 años, dejaron la casa de acogida en noviembre de 2021 y poco después comenzaron a hacer arreglos para tener sexo con un hombre por dinero, alrededor del condado Broward.

Ellsworth amenazó a la víctima que no obtendría el pago si ella no participaba, según el reporte. La víctima dijo a los oficiales que Ellsworth no le pagó tras ser asaltada sexualmente por dos hombres, por lo que huyó y finalmente fue encontrada por el Departamento de Policía de Plantation.

Investigadores encontraron un teléfono celular perteneciente a Ellsworth que incluía videos en las redes sociales de ella supuestamente agrediendo sexualmente a la víctima, señala el reporte.

Ellsworth compareció este martes en corte luego de ser arrestada y puesta bajo custodia este lunes.