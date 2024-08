Apuñalamiento y tiroteo en un casino dejan heridos en Las Vegas

LAS VEGAS — Tres personas fueron trasladadas a un hospital después de que dos de ellas fueran apuñaladas y la otra recibiera un disparo en un casino de Las Vegas.

El violento enfrentamiento ocurrió sobre la 1:30 de la madrugada del sábado en el Red Rock Casino Resort and Spa. Según las autoridades, dos de los heridos se encuentran en estado sumamente grave.

La policía aún no ha identificado públicamente a las personas involucradas en el incidente ni ha descrito cómo ocurrieron los hechos.

Aún así, dijeron que no había ninguna amenaza en curso para el público.

Videos publicados en la plataforma social X mostraron ambulancias con luces intermitentes afuera del casino, cinta policial alrededor de varias máquinas tragamonedas en el interior y agentes de seguridad que atendían a una persona en el piso.

The Associated Press dejó mensajes a la policía de Las Vegas. Un vocero de Red Rock confirmó que el incidente se produjo en dicho lugar de Las Vegas, pero no proporcionó más detalles.