AP: Acusan a expresidente de la Cámara de Representantes de Illinois de extorsión y soborno

CHICAGO – Michael Madigan, el expresidente de la Cámara de Representantes de Illinois quien durante décadas fue uno de los legisladores más poderosos del país, fue acusado el miércoles de extorsión y soborno, convirtiéndose en el político más destacado en la última investigación federal sobre el arraigo de corrupción en el gobierno estatal.

Madigan, de 79 años, está acusado de 22 cargos, según la acusación.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Madigan fue el presidente de la Cámara estatal con más años de servicio en la historia moderna de los Estados Unidos y fue apodado el “martillo de terciopel”" por su insistencia en una estricta disciplina partidaria. Una procesión de los principales políticos estatales, incluidos tres gobernadores, ha sido acusado durante su mandato, pero los políticos creyeron durante mucho tiempo que el inteligente Madigan nunca estaría entre ellos.

En 2020, el demócrata de Chicago estuvo implicado en un esquema de soborno de larga data que involucró a la empresa de servicios eléctricos más grande del estado, ComEd. Los documentos judiciales en ese momento no nombraban a Madigan directamente, pero dejaban en claro que él era la persona en los documentos a la que se hace referencia como “Funcionario Público A”.

ComEd admitió en documentos judiciales que aseguró empleos y contratos para los asociados del Funcionario Público A de 2011 a 2019 para recibir un trato favorable en las normas regulatorias que afectan a la empresa de servicios públicos. ComEd acordó en agosto de 2020 pagar $200 millones en un acuerdo para diferir el enjuiciamiento, aunque ese acuerdo no excluyó los cargos penales contra ninguna persona.

La denuncia federal se produjo después de que más de media docena de demócratas, incluido el jefe de personal de Madigan durante mucho tiempo y otros confidentes, fueran acusados ​​​​de delitos o agentes federales allanaran sus oficinas y hogares.

Como presidente de la cámara, Madigan tendía a ignorar el escándalo político del día. El año pasado, una portavoz de Madigan negó las acusaciones relacionadas con ComEd y dijo que Madigan cooperaría con la investigación “que cree que demostrará claramente que no ha hecho nada delictivo o inapropiado”.

Eso no fue lo suficientemente bueno para los miembros de su bancada demócrata de la Cámara, muchos de los cuales no habían nacido cuando Madigan asumió por primera vez el cargo en 1971. A pesar de su determinación de ganar un 19.º mandato como presidente en enero, el apoyo se desvaneció y no pudo obtener los 60 votos necesarios para retener el mazo. Relegado al rango y archivo de la Cámara de 118 miembros, renunció a su escaño a partir del 28 de febrero de 2021. Renunció como presidente del Partido Demócrata de Illinois el 22 de febrero.

Madigan, hijo de un capitán de distrito de Chicago, se convirtió en presidente de la Cámara en 1983. Fue un retroceso al estilo de la política maquinal por la que Illinois fue alguna vez famoso, especialmente durante los 22 años de mandato de Richard Daley como alcalde de Chicago, cuando el patrocinio y el partido las conexiones controlaban quién era contratado y qué proyectos se construían.

Madigan ejercía el poder a través de un estricto control de su caucus y un conocimiento meticuloso de la legislación, determinando qué proyectos de ley recibieron audiencias y cuáles murieron silenciosamente. Sus leales recibieron asignaciones legislativas selectas y dinero de campaña. Controló el trazado de los límites de los distritos después de un censo.

El exjefe de personal de Madigan, Timothy Mapes, fue acusado en mayo de mentir bajo juramento ante un gran jurado federal que investigaba a ComEd. La acusación dice que a Mapes se le otorgó inmunidad para testificar y que sus palabras o evidencia no pueden usarse en su contra en un caso penal a menos que haya cometido perjurio.

Cuatro personas, incluido un asociado de Madigan, fueron acusadas en noviembre de cargos que las acusaban de orquestar un plan de soborno con ComEd.

Entre ellos estaba Michael McClain, quien sirvió con Madigan en la Cámara en la década de 1970 y principios de la de 1980 antes de convertirse en cabildero. Uno de sus clientes era ComEd.

Los otros acusados ​​incluyeron a la exdirectora ejecutiva de ComEd, Anne Pramaggirore; el cabildero y ex ejecutivo de ComEd John Hooker; y Jay Doherty, consultor y exjefe de la organización sin fines de lucro City Club of Chicago.

Todos se declararon no culpables.

Además de trabajos y contratos, los demandados fueron acusados ​​de conspirar para que ComEd contratara un bufete de abogados favorecido por Madigan y para aceptar en el programa de pasantías de ComEd a estudiantes que residían en el Distrito 13 de Madigan, aunque algunos no cumplían con los requisitos, según la acusación.

El exejecutivo de ComEd, Fidel Márquez, se declaró culpable de soborno en septiembre y acordó cooperar con los fiscales federales.

Madigan mantuvo el mazo en la Cámara durante todos menos dos años desde 1983 hasta 2021, impulsando la agenda política independientemente de qué partido controlara la oficina del gobernador o el otro cuerpo legislativo. Sirvió durante los mandatos de siete gobernadores. Uno, el gobernador republicano Bruce Rauner, se quejó de que Madigan, y no él, estaba a cargo del estado.

Su base de poder era un distrito de clase media cerca del Aeropuerto Internacional Midway en el lado suroeste de Chicago, donde sus leales, muchos en las nóminas del gobierno, acudieron confiablemente a sondear vecindarios y registrar votantes. Con un fondo de campaña de ocho cifras, podía elegir candidatos demócratas en Illinois para postularse para un cargo y financiar sus carreras. El Chicago Tribune en 2014 encontró más de 400 trabajadores del gobierno local y estatal actuales y jubilados con vínculos de campaña con Madigan. La hija de Madigan, Lisa, se desempeñó como fiscal general de Illinois de 2003 a 2019.

Se presentaron acusaciones de pago por jugar contra Madigan, pero él las negó y ninguna resultó en cargos penales. En 2013, el jefe del sistema de tránsito Metra Rail de Chicago afirmó después de ser expulsado que Madigan lo presionó para que diera empleos y aumentos a los favoritos políticos.

En septiembre de 2019, agentes del FBI allanaron la oficina del Capitolio estatal de un aliado de Madigan, el entonces senador estatal Martin Sandoval. El distrito del Senado de Sandoval abarcaba el de Madigan, y una citación federal buscaba comunicaciones entre Madigan y Sandoval.

El expresidente del Comité de Transporte del Senado se declaró culpable a principios de 2020 de recibir miles de dólares en contribuciones de campaña de una compañía de cámaras de luz roja a cambio de bloquear una legislación que la perjudicaría. Sandoval había acordado cooperar con los fiscales federales en su investigación de corrupción en curso como parte de su acuerdo de culpabilidad, pero murió en diciembre por complicaciones de COVID-19.

Los documentos judiciales revelados por error en otro caso revelaron que el FBI había colocado un dispositivo de grabación en un hombre de negocios para grabar en secreto una conversación con Madigan en 2014.

Los fiscales han presentado cargos contra otro veterano demócrata de Chicago, el concejal Ed Burke, acusándolo de tomar medidas oficiales para obtener ganancias privadas. Él se ha declarado no culpable.

En octubre de 2019, el exrepresentante estatal demócrata Luis Arroyo, teniente de Madigan, fue acusado de sobornar a un colega legislativo con una oferta de $2500 al mes a cambio del apoyo del senador estatal a la legislación relacionada con los sorteos. Se declaró culpable y renunció.

Madigan tiene la reputación de despreciar a los medios y rara vez habla en público. Pero cuando los reporteros le preguntaron en 2019 si era un objetivo de investigación, Madigan fue enfático.

“No, no soy un objetivo de nada”, dijo.

A medida que se intensificó el escrutinio de Madigan, también escribió una carta a los colegas de la Cámara, negando haber actuado mal o tener conocimiento personal de cualquier plan de soborno. Ha dicho que nunca esperó que alguien fuera contratado para un trabajo a cambio de una acción que tomó. “Ayudar a la gente a encontrar trabajo”, dijo, “no es un delito”.