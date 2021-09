En Texas: denuncian que fueron expulsados de restaurante por usar mascarilla

TEXAS - El uso de mascarillas dentro de un establecimiento comercial en el norte de Texas se volvió viral y atrajo la atención a nivel nacional, luego de la denuncia de una pareja tras insistir en usar su mascarilla dentro del sitio para proteger a su hijo con inmunodeficiencia.

De acuerdo al recuento que ellos hacen, visitaron el Hang Time Sport Brill & Bar en la ciudad de Rowlett, al este de Dallas, y una vez allí fueron llamados en varias ocasiones a retirarse el cubrebocas. El momento más tenso habría llegado cuando la mesera que les asistía les llamó a quitarse la mascarilla o a retirarse del sitio, por instrucción del gerente.

El incidente lo publicó Natalie Wester en sus redes sociales, y explicó que ella y su esposo José López-Guerrero usan el tapabocas porque tratan de proteger a su pequeño hijo de 4 meses, que sufre de fibrosis quística.

De acuerdo a la mesera, el gerente del sitio no estaba de acuerdo con el uso de mascarillas por considerarlo una cuestión política.

Una vez recibieron la respuesta del personal, dijeron que no quisieron afectar la velada de sus amigos y abandonaron el lugar.

Poco después publicaron en Facebook los detalles de lo ocurrido y su publicación se volvió viral.

El propietario del bar, Thomas Blackmer no ha respondido a la solicitud de NBC 5 para sus comentarios al respecto.

Pero Blackmer, le dijo a The Dallas Morning News que tomó la decisión de no permitir el ingreso de máscaras en abril y que las personas que no estén de acuerdo se pueden ir a otro lugar.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que cualquier persona mayor de 2 años use una máscara cuando esté adentro, incluso aquellos que estén vacunados, en áreas de alta transmisión.