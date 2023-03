Acusación contra Trump: para su exabogado, “nadie está por encima de la ley”

La noticia de la acusación penal contra el expresidente Donald Trump ya está generando reacciones, como su exabogado, Michael Cohen, quien dijo que la misma “es el comienzo de un nuevo capítulo”.

Un abogado de Donald Trump confirmó el jueves que fue informado de que el expresidente ha sido acusado en Nueva York de cargos relacionados con pagos realizados durante la campaña presidencial de 2016 para silenciar las denuncias de un encuentro sexual extramarital.

Se trata del primer proceso penal contra un expresidente de Estados Unidos y da una sacudida a las pretensiones de Trump de volver a la Casa Blanca en 2024.

Michael Cohen, el exabogado del exmandatario, quien cumplió condena por fraude fiscal, se convirtió en uno de los principales testigos en la investigación contra Trump por el pago de supuestos sobornos a la actriz Stormy Daniels.

Cohen compartió un comunicado tras la noticia de la acusación contra su excliente: “Por primera vez en la historia de nuestro país, ha sido acusado. No me enorgullezco en dar este comunicado y quiero recordar a todos de la presunción de inocencia, provista por la cláusula del justo proceso”.

"No obstante, me da tranquilidad la frase de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un expresidente. La acusación de hoy no es el final de un capítulo sino el comienzo”, dijo Cohen.

El analista político Carlos Vargas aseveró que esta acusación unirá las bases dentro del Partido Republicano de cara a las próximas elecciones.

“Ahora que la acusación ha sido presentada, es mejor para el caso que la acusación hable por sí sola. Las dos cosas que quiero decir ahora son: la responsabilidad importa y me mantengo con mi testimonio y la evidencia que provisto a la fiscalía”.

Por su parte, Stormy Daniels, la actriz porno que supuestamente recibió el soborno, dijo a través de su abogado: "No hay goce viendo a este hombre acusado, es un día triste pero tengo que dar mucho respeto y confidencia a los miembros del jurado y espero que en adelante, nuestro sistema judicial aplicará la ley y las evidencias y reconozca que ningún hombre está por encima de la ley".

Por su parte, varios legisladores republicanos expresaron su malestar por la decisión de la fiscalía, como el representante Matt Goetz quien dijo que "Donald Trump siempre luchó por nosotros. El pone al pueblo estadounidense por sobre los intereses corruptos".

Trump es el primer comandante en jefe en la historia de los Estados Unidos en ser acusado penalmente.

El representante Ronny Jackson, por su parte, dijo: Este es un día oscuro en la historia de Estados Unidos. El único delito de Donald Trump fue hacer América grande de nuevo".

Para los legisladores demócratas, la historia es otra. "Así que Trump fue finalmente acusado. Yo predije que Stormy Daniels lo atraparía. A veces, la justicia funciona", dijo la representante demócrata Maxine Waters.

La acusación del jurado investigador contra Trump, de 76 años, es un avance extraordinario después de años de investigaciones sobre sus tratos comerciales, políticos y personales.

Es probable que impulse a los críticos que dicen que Trump mintió y engañó para llegar a la cima, y que al mismo envalentone a sus partidarios que sienten que el republicano está siendo atacado injustamente por un fiscal demócrata.