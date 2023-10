Abren investigación federal sobre ataque a puñaladas de madre e hijo musulmanes

El Buró Federal de Investigaciones en Chicago (FBI) abrió una investigación federal después de que un niño musulmán de 6 años fuera asesinado y su madre resultara gravemente herida este fin de semana después de que el casero los apuñalara brutalmente a ambos dentro de su casa en Plainfield, Illinois, según un comunicado de prensa del lunes.

Según las autoridades, Hanaan Shahin, de 32 años, y su hijo de 6 años, Wadea Al-Fayoume, quienes son musulmanes, fueron atacados y apuñalados varias veces el sábado dentro de su casa en Plainfield por el propietario de la vivienda, Joseph Czuba.

Las autoridades describieron el incidente como un crimen de odio y dijeron que se cree que Czuba, de 71 años, los atacó debido a su fe islámica y la guerra entre Israel y Hamás.

De acuerdo con el comunicado, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Illinois junto con la Fiscalía Estatal del Condado Will y la Oficina del Alguacil del Condado Will están ayudando en la investigación del FBI.

"El FBI toma muy en serio la investigación de crímenes de odio y alienta a los miembros de la comunidad que tengan información sobre este incidente (u otros posibles crímenes de odio) a comunicarse con nosotros al 1-800-CALL-FBI", agrega el comunicado.

El lunes, Wadea será recordado en un funeral y se llevará a cabo su entierro, según la oficina de Chicago del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR, por sus siglas en inglés). Se espera que asista la familia de Wadea, junto con miembros y líderes de la comunidad musulmana, líderes interreligiosos y funcionarios públicos, dijo CAIR.

Czuba, de 71 años, fue acusado de asesinato en primer grado, intento de asesinato en primer grado, agresión agravada con un arma mortal y dos cargos de crimen de odio, según la Oficina del Sheriff del condado de Will. Compareció ante un tribunal este lunes y su próxima audiencia está programada para el 30 de octubre.

"Este es un día pesado que esperábamos que nunca llegara", expresó el director ejecutivo de CAIR, Ahmed Rahab, en el comunicado.

"Como dicen, los ataúdes más pequeños son los más pesados. Mi corazón y mis pensamientos hoy están especialmente con la madre, Hanaan Shahin, que está luchando contra graves lesiones corporales en el hospital, sin mencionar el trauma mental (...) que experimentó y presenció. Ella sentirá la pérdida de Wadea más que nadie, pero en este momento se ve obligada a llorar sola y no en el cálido abrazo de la familia y la comunidad".

LO QUE SE SABE DEL CASO

Aproximadamente a las 11:38 a.m. del sábado, los agentes de la Oficina del Alguacil fueron llamados a una casa en la cuadra 16200 de South Lincoln Highway cerca de Lily Cache Road en relación con un apuñalamiento que involucraba a Czuba y un inquilino, según las autoridades.

La inquilina, Shahin, de 32 años y musulmana, sufrió más de una docena de puñaladas en el cuerpo y se esperaba que sobreviviera al ataque.

Czuba también supuestamente apuñaló al hijo de la mujer, Wadea, quien inicialmente fue transportado al hospital en estado crítico, pero luego murió a causa de sus heridas, según la Oficina del Alguacil. Una autopsia realizada por un patólogo forense el domingo reveló que el niño había sido apuñalado 26 veces en todo el cuerpo con un cuchillo militar de 30 centímetros, afirmaron las autoridades.

El propietario, quien fue encontrado por los agentes que acudieron al lugar en el suelo cerca de la entrada de la casa, fue tratado por una laceración y dado de alta del hospital. Posteriormente fue llevado al Complejo de Seguridad Pública de la Oficina del Alguacil del Condado de Will y los detectives lo interrogaron, según la policía.

Si bien Czuba no hizo ninguna declaración sobre su participación en el ataque, las fuerzas del orden pudieron reunir pruebas, lo que llevó a los fiscales a presentar numerosos cargos penales. Los detectives determinaron que ambas víctimas fueron atacadas debido a su fe islámica y a la actual guerra entre Israel y Hamás, afirmó la policía.

Czuba fue llevado al Centro de Detención de Adultos del Condado Will, donde estaba esperando su comparecencia inicial ante el tribunal. Tras presentarse en la corte, un juez determinó que permanecerá detenido sin derecho a fianza y su próxima audiencia está programada para el 30 de octubre. Mientras tanto, autoridades federales abrieron una investigación por separado para determinar si Czuba violó alguna ley federal.

El Consejo de Relaciones Islámicas-Estadounidenses, un grupo musulmán de defensa y derechos civiles, identificó a la madre y al hijo como Hanaan Shahin y Wadea Al-Fayoume, ambos palestinos-estadounidenses. Residieron en la planta baja de la casa durante dos años y no tuvieron problemas notables con Czuba, su arrendador, según un comunicado del grupo de defensa.

CAIR citó mensajes de texto enviados por la madre del niño en el hospital a su padre, diciendo que el propietario "había estado enojado por lo que estaba viendo en las noticias". Luego, el propietario llamó a la puerta de la madre, momento en el que supuestamente intentó estrangularla y atacarla con un cuchillo, según CAIR, citando los mensajes de texto.

"Les pregunté qué nivel de odio, odio ciego, puede causar tal acto", expresó el director ejecutivo de CAIR, Ahmed Rahab, durante una conferencia de prensa el domingo. "Y que reflexionemos sobre las condiciones en las que tal acto puede ocurrir".

A Wadea, de 6 años, que acababa de celebrar su cumpleaños hace unas semanas, le encantaba jugar baloncesto y fútbol, según su padre.

"Amaba a su familia y a sus amigos. Amaba la vida. Esperaba una vida larga, saludable y próspera… Como su hijo, como mi hijo, como cualquiera de nosotros cuando éramos niños", dijo Rehab. "Él no tiene ni idea de estos problemas más importantes que suceden en el mundo, pero le hicieron pagar por ello".

Youself Hannon, el tío paterno de Wadea, habló junto a Rehab en la conferencia de prensa y entregó un emotivo mensaje.

"No somos animales", afirmó. "Somos humanos. Queremos que la gente nos vea como humanos, que nos sienta como humanos, que nos trate como humanos, porque eso es lo que somos".

Según los funcionarios, la Oficina de Campo del FBI en Chicago, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Illinois han abierto una investigación federal sobre el incidente.

BIDEN, JOHNSON Y PRITZKER PUBLICAN DECLARACIONES

Tanto el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, como el presidente Joe Biden emitieron declaraciones tras el ataque, y Biden lo calificó de "horrible acto de odio".

La declaración completa de Biden se puede encontrar a continuación:

"Jill y yo quedamos conmocionados y asqueados al enterarnos del brutal asesinato de un niño de 6 años y del intento de asesinato de la madre del niño ayer en su casa en Illinois. La familia musulmana palestina del niño vino a Estados Unidos en busca de lo que todos buscamos: un refugio para vivir, aprender y orar en paz. Este horrible acto de odio no tiene cabida en Estados Unidos y va en contra de nuestros valores fundamentales: libertad sin miedo por cómo oramos, qué creemos y quiénes somos. Como estadounidenses, debemos unirnos y rechazar la islamofobia y todas las formas de intolerancia y odio. He dicho repetidamente que no me quedaré callado ante el odio. Debemos ser inequívocos. No hay lugar en Estados Unidos para el odio contra nadie. Nos unimos a todos aquí en la Casa Blanca para enviar nuestras condolencias y oraciones a la familia, incluso por la recuperación de la madre, y a las comunidades palestina, árabe y musulmana estadounidense en general".

El lunes, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, emitió un comunicado.

"Estoy devastado por el asesinato de un niño palestino-estadounidense de seis años, Wadea Al-Fayoume, y el intento de asesinato de su madre en Plainfield, Illinois", dijo Johnson. "Este despreciable crimen de odio es un vergonzoso recordatorio del papel destructivo que desempeña la islamofobia en nuestra sociedad".

ADVIERTEN A RESIDENTES DE CRÍMENES DE ODIO TRAS GUERRA ENTRE ISRAEL Y HAMAS

En un comunicado de prensa emitido a principios de esta semana, CAIR-Chicago informó de un aumento en las llamadas y correos electrónicos de odio como resultado de la reciente violencia en el Medio Oriente.

Las docenas de mensajes que recibió la organización en los últimos días rivalizaron con las cantidades recibidas tras los ataques terroristas del 11 de septiembre y la prohibición de viajar del expresidente Trump a países de mayoría musulmana, según el grupo.

La Policía Estatal de Illinois dijo el domingo que estaba instando a los residentes a estar alerta ante posibles delitos de odio y actividades terroristas relacionadas con la guerra entre Israel y Hamas.

En un comunicado de prensa, la agencia explicó que estaba coordinando la actividad policial en respuesta a un nivel elevado de violencia y crímenes de odio relacionados con la guerra. Hasta el domingo por la noche, no había "ninguna inteligencia procesable" sobre amenazas masivas creíbles en Illinois.

Una declaración del Consejo de Relaciones con la Comunidad Judía de Chicago decía: "Condenamos este acto atroz en los términos más enérgicos posibles. Wadea Al-Fayoume y su madre fueron atacados y Wadea fue asesinado porque son musulmanes. Que la memoria de Wadea sea una bendición para todos los que lo conocieron y lo amaron y que su madre experimente una recuperación completa".